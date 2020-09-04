Каким знакам Зодиака повезет / фото ua.depositphotos.com

Об этом пишет ТСН.

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Раки на этих выходных обретут единомышленников. Возможно, кто-то из знакомых начнет обращать их в свою веру, и тут представители знака с удивлением обнаружат, что точка зрения "агитатора" совпадает с их собственной. Таким образом, в жизни Раков появится еще один человек, которому они смогут доверять.

Дева 

Девы в последнее время чувствуют себя обессиленными. Звезды советуют вам замедлиться. Вам наверняка пойдет на пользу прогулка по близлежащему парку, общение с детьми, игры с домашними животными, занятие любимым хобби, чтение или просмотр сериалов. На первый взгляд может показаться, что ничего особенного в этих занятия нет, но именно они вернут Девам радость жизни. 

Скорпион 

Скорпионы получат возможность изменить свою жизнь к лучшему: даже если нынешние условия их вполне удовлетворяют, нет предела совершенству. Вашим основным заданием будет налаживание отношений с окружающими, чтобы разрядить обстановку вокруг себя. 

Козерог 

Козероги соберут вокруг себя единомышленников и начнут переговоры о совместной работе. Люди со схожими интересами помогут вам достигнуть цели. Дерзайте. 

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Автор: УНИАН