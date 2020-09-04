Согласно прогнозу астрологов, четыре знака Зодиака на этих выходных ждет невероятная удача.
Об этом пишет ТСН.
Читайте такжеУдача будет их неотступно преследовать: астрологи назвали главных счастливчиков сентября по знаку ЗодиакаРак
Раки на этих выходных обретут единомышленников. Возможно, кто-то из знакомых начнет обращать их в свою веру, и тут представители знака с удивлением обнаружат, что точка зрения "агитатора" совпадает с их собственной. Таким образом, в жизни Раков появится еще один человек, которому они смогут доверять.
Дева
Девы в последнее время чувствуют себя обессиленными. Звезды советуют вам замедлиться. Вам наверняка пойдет на пользу прогулка по близлежащему парку, общение с детьми, игры с домашними животными, занятие любимым хобби, чтение или просмотр сериалов. На первый взгляд может показаться, что ничего особенного в этих занятия нет, но именно они вернут Девам радость жизни.
Скорпион
Скорпионы получат возможность изменить свою жизнь к лучшему: даже если нынешние условия их вполне удовлетворяют, нет предела совершенству. Вашим основным заданием будет налаживание отношений с окружающими, чтобы разрядить обстановку вокруг себя.
Козерог
Козероги соберут вокруг себя единомышленников и начнут переговоры о совместной работе. Люди со схожими интересами помогут вам достигнуть цели. Дерзайте.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Гороскоп на 4 сентября: что ждет сегодня все знаки Зодиака
- Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в сентябре ждет сказочное везение
- Астролог назвал знак Зодиака, которому в сентябре грозит несчастье
- У четырех знаков Зодиака в сентябре исполнятся все заветные мечты - астрологи
- "Не переживет 2022-й год": астролог предсказал скорую смерть Путина
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram