Девы в последнее время чувствуют себя обессиленными. Звезды советуют вам замедлиться.

Согласно прогнозу астрологов, четыре знака Зодиака на этих выходных ждет невероятная удача.

Об этом пишет ТСН.

Раки на этих выходных обретут единомышленников. Возможно, кто-то из знакомых начнет обращать их в свою веру, и тут представители знака с удивлением обнаружат, что точка зрения "агитатора" совпадает с их собственной. Таким образом, в жизни Раков появится еще один человек, которому они смогут доверять.

Дева

Девы в последнее время чувствуют себя обессиленными. Звезды советуют вам замедлиться. Вам наверняка пойдет на пользу прогулка по близлежащему парку, общение с детьми, игры с домашними животными, занятие любимым хобби, чтение или просмотр сериалов. На первый взгляд может показаться, что ничего особенного в этих занятия нет, но именно они вернут Девам радость жизни.

Скорпион

Скорпионы получат возможность изменить свою жизнь к лучшему: даже если нынешние условия их вполне удовлетворяют, нет предела совершенству. Вашим основным заданием будет налаживание отношений с окружающими, чтобы разрядить обстановку вокруг себя.

Козерог

Козероги соберут вокруг себя единомышленников и начнут переговоры о совместной работе. Люди со схожими интересами помогут вам достигнуть цели. Дерзайте.

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Автор: УНИАН