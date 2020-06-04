Астрологи назвали главных лентяев среди знаков Зодиака: кому досталась пальма первенства

Узнать, кто же из представителей зодиакального круга самый ленивый, помогут астрологи.

Любого человека время от времени одолевает лень. Одни справляются с ней, других она побеждает. Узнать, кто же из представителей зодиакального круга самый ленивый, помогут астрологи.

Астрологи представляют вашему вниманию рейтинг лентяев по знаку Зодиака. Не стоит обижаться, если в этом звездном параде вы найдете свой знак: помните, что ленивых людей не бывает, бывают неправильно замотивированные, пишет slovofraza.

Телец

Читайте такжеПолнолуние 5 июня: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки ЗодиакаВозглавляет рейтинг лентяев Телец. Представители этого Знака не прочь проваляться весь день на кровати, занимаясь при этом приятными вещами и размышляя о бытии. Однако Тельцы прекрасно понимают, что за все удовольствия нужно платить, поэтому, прежде чем позволить себе такую роскошную жизнь, они работают не покладая рук. Так что Тельцы становятся ленивыми, когда их деньгам и благополучию ничего не угрожает, а до этого момента они действуют целенаправленно и упорно.

Лев

Лев — это царь, а любому царю положено следить за тем, как подданные все для него делают. Львы против всего, что связано с рутиной, но больше всего они терпеть не могут делать что-то самостоятельно. Однако назвать Львов полными лентяями нельзя. Львам очень легко удается командовать, поскольку они всегда знают, что делать и как. Их лень — это скорее навык, необходимый руководителю, некое предназначение в жизни. Согласитесь, руководить тоже нужно уметь.

Рак

Рак — Знак довольно медлительный, он не станет делать что-то, если это не подарит ему эмоциональное удовлетворение. В результате представителям этого Знака часто бывает лень чем-то заниматься, в особенностями домашними делами и другими бытовыми хлопотами. Зато Раки лучше многих в работе, которая им по душе и в которой можно раскрыть свои таланты.

Весы — Знак, который находится под покровительством Венеры, планеты любви и красоты. Это не слишком подвижный Знак, который предпочитает действовать вместе с кем-то. Астрологи называют Весов ленивыми, потому что прежде, чем что-то начать, этим людям требуется взвесить все «за» и «против», избавиться от сомнений и комплексов, посоветоваться с близкими, потом еще раз все спланировать и опять посоветоваться. В целом исправить ситуацию нетрудно — Весам просто требуется человек, который сможет столкнуть их с дивана навстречу новым приключениям.

Рыбы

Рыбы — очень хитрые представители зодиакального круга, скрывающие свою лень за имитацией какой-то важной деятельности. Они могут очень долго чем-то заниматься, но это лишь прикрытие: результата от такой работы не будет. Более того, многие Рыбы витают в облаках и порой заменяют фантазиями реальные действия. Да, у Рыб очень мало энтузиазма, они меланхоличны, медлительны и предпочитают плыть по течению, но это скорее плюс, чем минус. Если Рыбки ленятся, значит, они набираются сил и энергии перед грандиозными свершениями.

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