Вознаграждение для Овнов и убытки для Близнецов: астролог составила финансовый гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака

Начало года – сложный период для Овнов, который ознаменуется еще и невозможностью реализовать планы, идеи.

Некоторые знаки Зодиака в этом году ждет успех в финансовой сфере, а на некоторых - убытки.

Детальный финансовый гороскоп на 2020 год составила астролог Марина Скади, пишут "Факты".

Овен

Врагом для вас в этом году будет чрезмерная расточительность. Однако со второй половины марта до июля вы сможете восстановиться в материальной сфере после череды финансовых неурядиц. Осторожнее стоит быть с вложением денег. Неосторожное обращение с торговыми соглашениями может принести убытки.

Читайте также"Идеальный вариант для Путина": астролог предсказал судьбу ДонбассаНачало года – сложный период, который ознаменуется еще и невозможностью реализовать планы, идеи. Это временная ситуация, и уже со второй половины марта до июля и в декабре у вас появятся благоприятные возможности улучшить свое материальное положение.

Весь год нужно воздерживаться от необдуманных обещаний. Особенно неблагоприятны деловые контакты и соглашения с иностранными гражданами и фирмами. Если учтете особенности периода, благоприятные и неблагоприятные месяцы, то к концу года ситуация в финансовой сфере нормализуется.

Телец

2020 год будет благоприятным – активизируется ваша творческая сила, вы как личность добьетесь признания и получите денежное вознаграждение. Перед вами открываются новые перспективы. Можете претендовать на финансовую помощь и даже на подарки. Смело вкладывайте капитал. Сфера вашего влияния сильно расширится. Профессиональные или деловые победы даются легче, чем в другие годы. Можно получить новое назначение или должность. Благоприятный год для денежных операций, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций.

Период прогресса в профессиональных делах. Возрастает ваш авторитет, вы можете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к работнику. Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации. Особенно благоприятными будут коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами. Уделите ваше внимание средствам на благотворительность. Вы будете довольны своими финансовыми делами, если будете щедры.

Близнецы

У Близнецов все хорошо в финансовых делах. В первой половине года возникают непубличные источники дохода. Вам захочется иметь влияние как на работе, так и в деловых контактах.

Выдержка и упорный труд помогут достичь материальных успехов. Можно заключать сделки, брать в долг, вкладывать деньги в производство. В этом году будет прослеживаться прогресс в делах с имуществом, деньгами, наследством и распределением прибыли.

Могут появиться дополнительные обязанности. Однако поощрение от руководства долго ждать не придется.

Существует возможность не получить никаких улучшений из-за ошибки в прошлом. Проанализируйте их и исправьте.

Рак

2020 год может принести убытки, проблемы с имуществом. Стоит более осмотрительно распоряжаться деньгами и уделять внимание охране своего движимого и недвижимого имущества.

В этот период лучше отказаться от новой предпринимательской деятельности. Могут возникнуть сложности с кредитами, а это повлечет убытки, конфликты, недоразумения с юристами и властью. Также не стоит проводить переговоры с организациями, которые занимаются финансами. На эмоциях можете совершать необдуманные денежные траты, о которых пожалеете.

Существует опасность убытков из-за безответственного партнера, с которым вы тесно связаны. Не стоит заключать никаких сделок, совершать покупку или продажу в крупных размерах.

В какой-то степени хорошее время для вас: апрель, май, июль, август, декабрь. В эти месяцы есть возможность восстановиться, собраться силами перед непростой осенью.

Лев

Читайте такжеАстролог назвал три знака Зодиака, чья жизнь этим летом развернется на 180 градусовГод будет благоприятным в финансовом плане, за исключением периода с 22 марта до 30 июня.

Также декабрь будет сложным месяцем. Вам может помочь совет мудрого человека, но окончательное принятие решений должно быть только после согласования всех рисков со специалистами.

В другое время ничего нового и неприятного не будет, сама ситуация в деньгах для вас понятна и ясна.

Унеможливіть рискованные сделки, даже если они кажутся привлекательными. Это год важной реорганизации ваших дел, интересов, сферы самореализации.

Вероятны существенные перемены в жизни, которые сначала не покажутся вам приятными, потому что вы якобы зайдете в тень. Этот год может стать поворотным пунктом в вашей карьере, но для успеха вам необходимо обратить внимание на окружающих.

Весы

Этот год будет нелегким в финансовом плане, но весной, а также в июне и в декабре вы сможете навести порядок во всех делах, касающихся имущества и денег. В эти месяцы можете получить новое назначение или должность. Благоприятные периоды для денежных операций, продажи и покупок, финансовых сделок и инвестиций. Месяца прогресса в профессиональных делах.

Используйте период с марта по июнь включительно и декабрь для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических формальностей, открытия новых предприятий или реорганизации старых.

Год важных командировок (лучше в пределах страны), а также ответственных выступлений, переговоров. Если ехать заграницу, то в составе рабочего коллектива. Финансовые дела заграницей решайте только с партнером. Если вы будете действовать самостоятельно, то понесете убытки.

Скорпион

Вас будут оценивать максимально, как личность вы добьетесь признания и получите поощрение или повышение в должности. Наметьте важные выступления, командировки – вы получите ощутимый материальный результат. Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых вложений.

Великие возможности приходят через сферу зарубежья, творческое, профессиональное самовыражение. Благотворительность даст вам еще больше счастливых шансов и возможностей на будущее. Если вам нужна поддержка в продвижении проектов, то можете рассчитывать на помощь руководства.

Однако с середины марта до июня включительно, а также в декабре может быть очень сложно решать официальные вопросы. Постарайтесь подобрать время так, чтобы не потерять веру в себя и людей, поскольку эти месяцы могут принести много неприятностей во взаимоотношениях с людьми, высшими по статусу.

Стрельцы

В 2020 году придется сократить привычные расходы. Однако если вы вкладываете деньги в себя – в обучение или повышение вашей квалификации, то это разумные затраты, которые принесут прибыль.

Ради уверенности в денежных делах избегайте незаконной деятельности, сомнительных связей и пренебрежения своими обязанностями. Планы могут разрушиться, если подпишете сомнительные договоры с двусмысленными формулировками. Вас могут попытаться привлечь к непроизводительному бизнесу, но здесь все зависит от вашей осведомленности и готовности разбираться в деталях.

Задача на этот год – четко сформулировать свою цель, и если вы будете стремиться к ней энергично, то уже в декабре сможете приблизиться к ней вплотную.

Козерог

Некоторые астрологические аспекты смогут смягчить жизнь, однако от вас требуется глобальное осмысление планов и конкретных проектов.

С одной стороны, у вас множество вариантов и предложений для деятельности и возможности заработать. С другой – вы не можете сосредоточиться на одном деле и проработать его достаточно тщательно.

Вся сложность для Козерогов на этот год состоит в необходимости выбрать одно направление, чтобы хорошо его завершить. Если вам удастся расставить приоритеты, тогда все у вас будет хорошо в материальных делах.

Вы будете достигать своей цели, расширится сфера вашего профессионального и делового влияния. Предпринимательские начинания будут успешными и будут удаваться без особых усилий в отличие от других периодов.

Водолей

Вы находитесь под невидимой защитой, получаете возможность периодически отдыхать в тишине и уединении. Невидимые силы в этом году отводят от вас беды, обезоруживают ваших тайных врагов, козни, которых чудесным образом обнаруживаются раньше, чем причинят зло. Особенно это касается финансовых дел.

Для зрелых людей особенно успешный год в финансовом плане. Однако старайтесь не афишировать свои дела. Материальная стабильность приходит к вам благодаря тайным источникам доходов.

Также вам повезет в делах, связанных с зарубежьем. Вы способны получить значимый финансовый доход от любой деятельности.

В этом году вы можете получить преимущества, скрытые от человеческих глаз – повышение зарплаты, но не карьерный рост.

Рыбы

2020 будет благоприятным, вы ставите перед собой цели и достигаете их минимальными усилиями. Появляется множество друзей и знакомых, всегда готовых предложить вам свою помощь. Успешно работаете в крупных организациях, группах и зарабатываете деньги. Путешествия приносят вам большую пользу, в частности материальную. Прибыль достигается благодаря друзьям и знакомым, что имеют хорошее положение.

Работа в коллективе может содержать благотворительные и гуманные цели, тогда ваши финансовые перспективы еще больше увеличиваются. Чем больше отдаете, тем больше получаете. Все то, что касается изобретательства, науки и организационных мероприятий приносит вам прибыль.

Также в вашу команду может прийти новый человек, который принесет свежие идеи, благодаря чему, создаются новые возможности для заработка. Этот год – время перемен в финансовых делах, деньги приходят не за теми источниками, по которым приходили раньше.

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