Составлен финансовый гороскоп на 17-23 августа: что ждет разные знаки Зодиака

Астрологи рассказали, что делать с деньгами в середине августа.

Астрологи рассказали, что нужно делать с деньгами в период с 17 по 23 августа текущего года.

Не всем повезет с деньгами, передает slovofraza.

Овен

Вам стоит больше отдыхать и заниматься своим здоровьем. На выходных вам лучше заняться шопингом.

Телец

Не перегружайте себя работой и не пытайтесь пустить все проблемы на самотек.

Близнецы

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Изначально с деньгами у вас будет туго, а потом все решится и вы сможете вновь совершать покупки и продвигаться на работе.

Рак

Вам стоит избавиться от негативных мыслей. Также вам могут поднять зарплату, или ваш бизнес расширится.

Лев

Старайтесь раскрывать свой потенциал. Это будет очень благоприятное время для всех, кто желает приумножить свои доходы или находится в поисках работы. Деньги лучше тратить только по назначению.

Дева

Вам стоит прислушиваться к своему сердцу и совершать покупки только через интернет.

Весы

Вам нужно перейти в активное наступление. Если вы отбросите свою лень, то сможете многого добиться. Неделя идеально подходит для крупных финансовых вложений, покупки недвижимости, машин, начала обучения.

Скорпион

Вы сможете заработать денег больше, чем обычно. А также вы сможете больше тратить. А вот заниматься шопингом лучше до обеда.

Стрелец

Вам стоит потратить деньги на себя. Например, обновите гардероб или измените что-то во внешности. Но не забывайте и о родных и близких. Если вы решите дать кому-то деньги в долг, то сразу оговорите дату возврата.

Козерог

Деньги будут любить целеустремленных Козерогов, но способных при этом на поиски компромиссов в критических ситуациях. Также финансовая удача будет улыбаться щедрым представителям данного знака.

Водолей

Хватит планировать, начните действовать. В целом эта неделя будет для вас благоприятной.

Рыбы

Вас ожидают трудности, в том числе и финансовые потери. Астрологи рекомендуют не делиться ни с кем своими планами и проявлять больше самостоятельности в делах, касающихся денег.

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Автор: Диана Могилевич