Фен-шуй - это большое и древнее китайское учение о положительных и негативных потоках энергии и их влиянии на человека. Чтобы ваша судьба сложилась хорошо, следуйте главным правилам фен-шуй в доме.

Что такое фен-шуй?

Мир, что нас окружает, наполнен энергетическими потоками, которые по-разному взаимодействуют на всё живое. Фен-шуй – это древнее китайское учение о том, как энергия и таинственные силы природы влияют на человека, его самочувствие и судьбу. Корни фен-шуй уходят до 9 века нашей эры, а к 19 веку он стал неотъемлемой частью китайской культуры. Без учета принципов этого учения не проходило ни одно строительство. В Европе феншуй стал популярен в конце 19 века. В 20 веке его принципы распространились в Советском Союзе.

Как работает учение фен-шуй?

Китайцы верили, что правильное расположение вещей в пространстве может привлечь положительную энергию Ци – жизненную силу, которая пронизывает всё живое и приносит гармонию и благополучие. Ци присутствует везде: в воздухе, земле, реках, камнях и живых организмах. Эта энергия постоянно перемещается и меняет всё вокруг. Человек тоже подвержен её влиянию. Согласно учению фен-шуй, люди поглощают Ци из окружающего мира, что влияет на их здоровье и судьбу.

Читайте такжеУ четырех знаков Зодиака вскоре закончится черная полоса - астрологи

Привлечь эту энергию в свой дом и отогнать негативную энергию можно правильной расстановкой мебели, окон и дверей, и украшений. Это лишь малая часть большого и всеобъемлющего учения фен-шуй, но самая практичная и доступная для понимания.

Основные принципы работы фен-шуй в доме

Постигать это древнее китайское учение можно бесконечно, но мы рассмотрим основные принципы феншуй, которые помогут вам создать благоприятные потоки энергии в вашем доме.

1. Определяем центральную точку жилища.

Если ваша квартира имеет квадратную или прямоугольную форму, начертите план дома и проведите две диагональные линии из противоположных углов. Их пересечение – это центральная точка дома по фен-шуй. В какой бы комнате она не находилась, эта точка является «сердцем» вашей квартиры и очень важным источником энергии. В этом месте должно быть чисто и убрано. Там не должны стоять растения и колонны. Центральная точка дома не должна припадать на туалет или сосуд с водой.

2. Обратите внимание на расположение зеркал.

Зеркало не должно висеть напротив входной двери, окна, угла комнаты, в спальне. Зеркало по фен-шуй имеет большую силу направлять и отражать потоки Ци. Чтобы благоприятная энергия распространялась по квартире, разместите зеркало в прихожей (на стене сбоку от двери), в гостиной, в ванной комнате. В спальне допускается держать маленькое зеркальце на косметическом столике. В нем не должна отражаться кровать.

3. Соблюдайте чистоту.

В вашем доме всегда должно быть чисто и убрано. Не храните дома старые и поломанные вещи – они засоряют жилье негативной энергетикой. Выбросьте всю посуду с трещинами.

4. Купите аквариум.

Это мощный фен-шуй талисман, он отвечает за благополучие и достаток. В аквариуме должно быть чисто, не допускайте застаивания воды. Не ставьте аквариум в спальне.

5. Избавьтесь от «мертвых цветов».

В доме не должно быть искусственных растений и букетов. Они имеют мертвую энергетику безразличия. Украсьте дом живыми растениями. Цветы должны размещаться подальше от кровати и рабочего места. Положительную энергию имеют орхидеи, лилии, бамбук.

Читайте такжеОни обречены на счастье: астрологи назвали самые крепкие пары по знаку Зодиака

6. Следите за входной дверью.

Входная дверь – это «лицо» вашей квартиры и место, через которое энергия попадает в дом. Дверь не должна скрипеть, иметь ржавчину, грязь и сломанный замок.

7. Займитесь освещением.

Свет – проводник доброй энергии в доме. Все места в доме должны быть хорошо освещены. Если ваша лампочка на потолке недостаточно яркая – расставьте в комнате настольные и напольные светильники. Если лампочка перегорела – быстро поменяйте её.

8. Закрывайте дверь в ванную и туалет.

Эти места обладают не самой положительной энергетикой. Не нужно, чтобы она смешивалась с другими потоками в доме. Эти комнаты также нужно особенно тщательно убирать и избавляться от неприятных запахов.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова