Что такое фен-шуй?
Мир, что нас окружает, наполнен энергетическими потоками, которые по-разному взаимодействуют на всё живое. Фен-шуй – это древнее китайское учение о том, как энергия и таинственные силы природы влияют на человека, его самочувствие и судьбу. Корни фен-шуй уходят до 9 века нашей эры, а к 19 веку он стал неотъемлемой частью китайской культуры. Без учета принципов этого учения не проходило ни одно строительство. В Европе феншуй стал популярен в конце 19 века. В 20 веке его принципы распространились в Советском Союзе.
Как работает учение фен-шуй?
Китайцы верили, что правильное расположение вещей в пространстве может привлечь положительную энергию Ци – жизненную силу, которая пронизывает всё живое и приносит гармонию и благополучие. Ци присутствует везде: в воздухе, земле, реках, камнях и живых организмах. Эта энергия постоянно перемещается и меняет всё вокруг. Человек тоже подвержен её влиянию. Согласно учению фен-шуй, люди поглощают Ци из окружающего мира, что влияет на их здоровье и судьбу.
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Привлечь эту энергию в свой дом и отогнать негативную энергию можно правильной расстановкой мебели, окон и дверей, и украшений. Это лишь малая часть большого и всеобъемлющего учения фен-шуй, но самая практичная и доступная для понимания.
Основные принципы работы фен-шуй в доме
Постигать это древнее китайское учение можно бесконечно, но мы рассмотрим основные принципы феншуй, которые помогут вам создать благоприятные потоки энергии в вашем доме.
1. Определяем центральную точку жилища.
Если ваша квартира имеет квадратную или прямоугольную форму, начертите план дома и проведите две диагональные линии из противоположных углов. Их пересечение – это центральная точка дома по фен-шуй. В какой бы комнате она не находилась, эта точка является «сердцем» вашей квартиры и очень важным источником энергии. В этом месте должно быть чисто и убрано. Там не должны стоять растения и колонны. Центральная точка дома не должна припадать на туалет или сосуд с водой.
2. Обратите внимание на расположение зеркал.
Зеркало не должно висеть напротив входной двери, окна, угла комнаты, в спальне. Зеркало по фен-шуй имеет большую силу направлять и отражать потоки Ци. Чтобы благоприятная энергия распространялась по квартире, разместите зеркало в прихожей (на стене сбоку от двери), в гостиной, в ванной комнате. В спальне допускается держать маленькое зеркальце на косметическом столике. В нем не должна отражаться кровать.
3. Соблюдайте чистоту.
В вашем доме всегда должно быть чисто и убрано. Не храните дома старые и поломанные вещи – они засоряют жилье негативной энергетикой. Выбросьте всю посуду с трещинами.
4. Купите аквариум.
Это мощный фен-шуй талисман, он отвечает за благополучие и достаток. В аквариуме должно быть чисто, не допускайте застаивания воды. Не ставьте аквариум в спальне.
5. Избавьтесь от «мертвых цветов».
В доме не должно быть искусственных растений и букетов. Они имеют мертвую энергетику безразличия. Украсьте дом живыми растениями. Цветы должны размещаться подальше от кровати и рабочего места. Положительную энергию имеют орхидеи, лилии, бамбук.
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6. Следите за входной дверью.
Входная дверь – это «лицо» вашей квартиры и место, через которое энергия попадает в дом. Дверь не должна скрипеть, иметь ржавчину, грязь и сломанный замок.
7. Займитесь освещением.
Свет – проводник доброй энергии в доме. Все места в доме должны быть хорошо освещены. Если ваша лампочка на потолке недостаточно яркая – расставьте в комнате настольные и напольные светильники. Если лампочка перегорела – быстро поменяйте её.
8. Закрывайте дверь в ванную и туалет.
Эти места обладают не самой положительной энергетикой. Не нужно, чтобы она смешивалась с другими потоками в доме. Эти комнаты также нужно особенно тщательно убирать и избавляться от неприятных запахов.
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