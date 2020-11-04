Осведомленность об изменении фаз Луны поможет подготовиться и уменьшить влияние ночного светила на организм человека.

Луна оказывает значительное влияние на человеческий организм. Так, в зависимости от месячного цикла и лунной фазы может меняться самочувствие человека и даже состояние его здоровья. Поэтому люди используют лунный календарь, чтобы быть готовыми к изменениям естественного спутника Земли.

Фазы Луны и их влияние на человека

Читайте такжеВидят людей насквозь: астрологи назвали наиболее проницательные знаки ЗодиакаЛунный месяц длится 29 или 30 лунных суток. Объясняется это тем, что законченный лунный цикл составляет около 29,5 солнечных дней, так как лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут.

В общем лунный календарь – это циклическая смена 4-х фаз ночного светила, которые называются четвертями. Именуют их следующим образом: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. В течение 29-30 суток естественный спутник Земли проходит все эти фазы. Началом месяца по лунному календарю считается момент новолуния. Первые лунные сутки длятся от наступления новолуния до первого восхода ночного светила по астрономическим данным.

В новолуние или полнолуние, например, некоторые люди могут испытывать недостаток сил, слабость и потребность в отдыхе, многие страдают от бессонницы и становятся более эмоциональными и чувствительными.

Лунный календарь на ноябрь 2020 года подскажет, когда наступает каждая фаза Луны. Зная благоприятные и неблагоприятные дни месяца можно смело планировать различные дела с минимальными потерями времени и усилий.

Лунный календарь на ноябрь 2020 – благоприятные дни

Наиболее удачные дни лунного календаря наступают тогда, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. В эти фазы Луны можно без колебаний браться за новые дела и принимать важные решения.

Наиболее благоприятные лунные дни в ноябре: лучшей датой месяца является 28-е число, также удачные 21, 23, 25, 26 и 27 ноября.

Неблагоприятные лунные дни в ноябре: 4 и 30 числа достаточно сложные, а 6, 8 и 22 – критические дни ноября.

Лунные фазы на ноябрь 2020

Убывающая Луна - с 1 по 14 ноября 2020 года

Новолуние - 15 ноября 2020 года

Растущая Луна - с 16 по 29 ноября 2020 года

Полнолуние - 30 ноября 2020 года

Лунный календарь на ноябрь 2020

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Автор: Алина Вишневская