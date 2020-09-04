Астролог назвал знак Зодиака, которому в сентябре грозит несчастье. Скорпионов может ждать несчастье в дороге, возможны ссоры с родными и близкими и сложности с законом.
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Зато первой половине месяца Скорпионы могут восстановить контакты с друзьями, наладить старые разрушенные отношения, вернуть жену или мужа, рассказал астролог "Главреду".
А вот в делах, связанных с финансами Скорпионам можно идти на риск.
"…Скорпион может смело идти на риск в финансовых делах, особенно если те будут связаны с людьми из прошлого или старыми бизнес-партнерами…", – сказал астролог.
Ранее Влад Росс назвал знак Зодиака, у которого в сентябре наступит идеальный период в отношениях с любимыми.
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