"Огненный" знак Зодиака неожиданно возглавил рейтинг самых верных - астрологи

Лев скорее расстанется с возлюбленной, чем будет ей тайно изменять, говорят астрологи.

Для некоторых людей понятие верности не считается столь важным, а другие готовы прожить с одной спутницей всю жизнь.

Астрологи рассказали, какой знак Зодиака не способен на измену, пишут "Подробности".

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Итак, на первом месте оказался Лев - знак стихии Огня. На первый взгляд можно подумать, что у них обязательно есть кто-то "на стороне", и что эта творческая личность просто не может без измен. Но на самом деле представители этого знака Зодиака редко встречаются с несколькими женщинами одновременно.

На продуманную "левую" связь Лев, как правило, не идет, причем по причине врожденной лени и из-за стремления избежать дополнительных сложностей. Лев скорее расстанется с возлюбленной, чем будет ей тайно изменять. Если же его все устраивает в его даме, то он предпочитает руководствоваться принципом: "от добра добра не ищут".

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