Астролог Тамара Глоба выделила пять представителей зодиакального круга, которых ждет невероятное везение в период с 14 по 20 сентября.
Среди них — Телец, Овен, Рак, Водолей и Рыбы. Об этом пишет МК.
Телец
Для Тельца наступило время настоящих свершений. Смело действуйте, доходы не заставят себя ждать. Ваша жизнь изменится к лучшему во многих аспектах.
Читайте такжеЧетыре знака Зодиака вскоре ждет небывалый успех - Глоба
Овен
Для Овнов это время станет периодом головокружительных взлетов, в первую очередь в карьере. Вскоре перемены ожидаются и в личной жизни.
Рак
Раков ждут перемены в личной жизни, звезды им сулят судьбоносную встречу. Они обязательно обретут гармонию в любви. А вот семейные пары получат шанс освежить отношения.
Водолей
Водолеи получат возможность реализовать многие идеи. И у них все получится на этой неделе – они обеспечат себе новые источники дохода.
Рыбы
Представители этого знака Зодиака к концу недели получат кругленькую сумму денег, что станет приятной неожиданностью для них.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Четыре знака Зодиака ждет крупное везение в сентябре — астрологи
- Астрологи составили любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября
- Назван самый непредсказуемый знак Зодиака
- Новолуние 17 сентября: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака
- Трем знакам Зодиака "светит" крупная денежная прибыль в октябре — астролог
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram