Раков ждут перемены в личной жизни, прогнозирует астролог.

Астролог Тамара Глоба выделила пять представителей зодиакального круга, которых ждет невероятное везение в период с 14 по 20 сентября.

Среди них — Телец, Овен, Рак, Водолей и Рыбы. Об этом пишет МК.

Телец

Для Тельца наступило время настоящих свершений. Смело действуйте, доходы не заставят себя ждать. Ваша жизнь изменится к лучшему во многих аспектах.

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Овен

Для Овнов это время станет периодом головокружительных взлетов, в первую очередь в карьере. Вскоре перемены ожидаются и в личной жизни.

Рак

Раков ждут перемены в личной жизни, звезды им сулят судьбоносную встречу. Они обязательно обретут гармонию в любви. А вот семейные пары получат шанс освежить отношения.

Водолей

Водолеи получат возможность реализовать многие идеи. И у них все получится на этой неделе – они обеспечат себе новые источники дохода.

Рыбы

Представители этого знака Зодиака к концу недели получат кругленькую сумму денег, что станет приятной неожиданностью для них.

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Автор: УНИАН