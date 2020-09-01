Каким знакам удастся избежать проблем со здоровьем в сентябре / фото pixabay.com
Вскоре наступит пора сезонных простуд. Но есть знаки Зодиака, которым астрологи сулят удачу и отсутствие проблем со здоровьем в сентябре.
Среди таких представителей зодиакального созвездия — Весы, Стрелец и Рыбы. Об этом сообщает МК.
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Весы
Этому знаку Зодиака следует быть повнимательнее со своим здоровьем. Только при должном отношении вы избежите простуды.
Стрелец
Для решения проблем со здоровьем потребуется нетипичное решение. Это касается вообще всех сфер жизни Стрельца.
Рыбы
По прогнозу астрологов, Рыбы переступят через себя, чтобы избежать проблем со здоровьем. Будьте здоровы.
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