Четыре знака Зодиака накроет волна успеха на выходных - астрологи

Среди счастливчиков 4-5 июля - четыре знака.

Нынешние выходные – 4 и 5 июля – будет временем непростым, но тем не менее очень интересным.

Об этом рассказали астрологи и назвали настоящих счастливчиков по знаку Зодиака в этот период, пишет ТСН.

Читайте такжеАстрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые счастливые

Лев (23.07 – 21.08)

Львам, в отличие от многих других знаков, удастся сохранить душевное равновесие, что для этого дня, во время которого окружающие будут биться в страстях, сомнениях и страданиях, является везением уже само по себе – по определению. Благодаря такому умиротворенному состоянию все будет складываться максимально успешно – и работа, если в ней в выходной вдруг появится необходимость, и в отдыхе, для которого этот день и создан.

Дева (24.08 – 23.09)

Девы могут получить предложение, от которого, как принято говорить, нельзя будет отказаться – новые высокооплачиваемые должности и престижные места работы, как известно, на дороге не валяются. Единственное, от чего стоит воздержаться в это время – с учетом тяжелой энергетики этих дней, – это от молниеносного согласия. Даже если решение будет понятно сразу же, рекомендуется взять время, чтобы еще раз все взвесить, а ответ лучше дать в более благоприятный день – например, в ближайший понедельник, 6 июля.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам – одному из самых активных и деятельных знаков Зодиака – звезды настоятельно советуют отдохнуть. Если обычно его представители испытывают моральный дискомфорт от безделья, поскольку за то время, пока они лежат с книжкой на диване, можно было бы заработать копеечку, то в эти дни они могут лениться без малейшего зазрения совести. Что делать в таком случае – нежиться на солнце на берегу водоема или заниматься своим хобби, решать только им, главное, чтобы времяпрепровождение приносило максимальное удовольствие.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, которых всерьез обидели энное время назад, смогут почувствовать себя отмщенными – справедливость в их отношении будет восстановлена, хотя сами они и пальцем для этого не пошевелят. Не имеет значения, будет обидчик наказан реальным – знакомым или незнакомым – человеком, или все сложится как будто бы само собой, на самом деле в ситуацию вмешается сама судьба, которая и наведет порядок. Главное, не воспринимать возмездие со злорадством, лучше отнестись к нему спокойно, как к закономерному событию.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram