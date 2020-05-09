Астрологи назвали знаки Зодиака, которым вскоре повезет с деньгами

Среди счастливчиков недели - два знака Зодиака.

Середина мая — напряженное время для деловой жизни. Астрологи советуют сконцентрироваться на рабочих задачах и привести финансовые дела в полный порядок.

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А в деньгах, по их словам, на неделе с 11 по 17 мая повезет двум знакам Зодиака, пишет SlovoFraza.

Овен

Наступающую неделю сложно назвать удачной, но она принесет свои результаты. По гороскопу для Овнов наступает время, когда все усилия окупятся, а достигнутое ранее откроет перспективы новому.

Лев

На этой неделе планеты пробудят в Львах организаторские способности, которые помогут укрепить авторитет. Это удачное время для совещаний, переговоров, подписания договоров. Львам удастся совершить либо хорошую сделку, либо выгодную покупку. Для покупок астрологи советуют выбрать начало недели. После 15-го числа вероятны новые деловые знакомства, выгодные предложения и возникновение новых идей по поводу заработка.

Как сообщал УНИАН, гороскоп на субботу, 9 мая 2020 года, предусматривает для большинства знаков Зодиака легкость в любых задачах, прежде всего это касается работы.