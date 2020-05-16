Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами до конца мая

Среди счастливчиков — два знака Зодиака.

Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая поможет узнать, как можно привлечь удачу в этой сфере, закрепить свои позиции в бизнесе и в делах, совершить успешные покупки.

Вторая половина мая обещает быть благоприятной для большинства знаков Зодиака, пишет SlovoFraza.

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Кому повезет с деньгами в период с 18 по 24 мая

Водолей

Успешной будет работа в команде. Также можно рассчитывать на успешное проведение деловых встреч, подписание бумаг. Полезно решать на этой неделе имущественные вопросы, заниматься продажей и покупкой товаров, бывших в употреблении.

Рыбы

Первостепенной задачей для Рыб в эти семь дней будет обретение счастья, а уже потом — охота за деньгами и выгодой. В хорошем настроении большая финансовая удача ждет представителей любых профессий. Астрологи советуют не забывать, что достичь успеха порой бывает недостаточно — необходимо его еще и закрепить.

Ранее были названы самые ревнивые знаки Зодиака, среди них — Львы, Раки и Рыбы.