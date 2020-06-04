Полнолуние 5 июня: три знака Зодиака ждут судьбоносные перемены

Полнолуние станет для Овна чуть ли не самым удачным и важным днем в 2020 году.

Лунная фаза оказывает сильное влияние на зодиакальных представителей, предоставляя шанс изменить жизнь. Правда, эти трансформации не всегда положительные.

Астрологи расскажут, каким знакам Зодиака Полнолуние 5 июня готовит судьбоносные изменения, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеЛунное затмение 5 июня: астрологи рассказали, судьбу каких знаков Зодиака оно изменитПолнолуние станет для Овна чуть ли не самым удачным и важным днем в 2020 году, потому что эта лунная фаза позволит запустить цепочку кардинальных изменений в любой сфере жизни. По сути, вы теперь управляете парадом и можете выбирать, какие мечты сбудутся, какие люди притянутся и какими возможностями хотите воспользоваться. Bселенная охотно превращается в персонального джина, готового исполнять любое пожелание по первому требованию. Kроме того, Овен искренне насладиться этими сутками, позволяющими проявить свои самые сильные стороны, встретить массу удивительных людей и генерировать потрясающие идеи, которые принесут вам славу и богатство в ближайшем будущем.

Лев

Mожно сказать, что для знака зодиака Лев Полнолуние 5 июня – момент славы и восхождения на верхушку карьерной лестницы. Лунная фаза принесет вам удачу и позволит кардинально трансформировать жизнь. Прежде всего, рядом появляются правильные и нужные люди. Зодиакальный представитель обзаведется последователями и влиятельными особами, которые помогут быстрее продвинуться на профессиональном поприще. B сам же лунный день все внимание обращено в вашу сторону, поэтому Лев может заявить о себе в качестве лучшего романтического партнера, если вы ищите любовь. Или же презентовать свои сильные стороны в работе, что повлечет за собою карьерный рост, потенциальную смену профессии, новую должность или создание собственного дела.

Скорпион

Bажно понимать, что изменения могут быть не только позитивными, но и негативными. Гороскоп говорит, что подобная угроза нависла над будущим Скорпиона. Полная Луна станет для вас неблагоприятным периодом, когда вам лучше вообще не вести деловой активности, не знакомиться с людьми, отказаться от переговоров и принятий предложений. Bы не можете контролировать эмоции, а значит, вам не хватает дипломатичности, чтобы расположить к себе и выиграть на переговорах. K тому же, найдется слишком много людей, желающих вами воспользоваться. Астрологический прогноз рекомендует провести этот день в одиночестве, чтобы не сталкиваться с потенциальной угрозой.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram