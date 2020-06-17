Трем знакам Зодиака невероятно повезет во второй половине 2020 года - астрологи

Удача будет на стороне трех знаков Зодиака.

Июнь — это негласный старт второй половины года. И, судя по всему, есть все шансы завершить 2020-й на позитивной ноте. Особенно у трех знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, кто из астрологической дюжины наконец обретет счастье или хоть какую-то стабильность, пишет Elle.

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Овен

После сумбурной первой половины 2020-го Овнам снова повезет. Вторая часть года пройдет для вас значительно лучше первой. Овны сейчас все еще отдыхают и мирятся с тем, что просто «все немного не так, как обычно». Те представители, которые ищут или занимаются проектом, соответствующим их страсти и желаниям, начнут в скором времени пожинать ощутимые плоды. Даже в вопросах личных отношений планеты указывают на благополучие.

Лев

Во второй половине года занавес медленно раздвигается, и сцена открывается для Львов. Летний «перевал» 2020-го дает знаку то, что делает его самым счастливым на свете: место под солнцем — то есть в центре всеобщего внимания. Своим зажигательным и страстным характером и внешним видом представители знака привлекают не только комплименты и похвалу, но и любовное счастье. С этого момента все складывается как нельзя лучше!

Весы

Единственный знак Зодиака, которому на фоне мировой истерии первой половины года удалось сохранить хоть какое-то душевное равновесие. Но, к сожалению, жизнь протекала не по упорядоченным траекториям и заведомо продуманным сценариям, как вы к тому привыкли. Снова пуститься в путь на прежних знакомых рельсах получится после июня — и вы можете снова полностью направить свою мотивацию на те занятия и тех людей, которые вам дороги. Весы, удача на вашей стороне!

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет особая удача на этой неделе, с 15 по 21 июня.

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