Трем знакам Зодиака невероятно повезет в начале лета - прогноз астролога

Телец, Дева и Стрелец - настоящие счастливчики недели.

Павел Глоба дал самые нужные и важные рекомендации знакам Зодиака касательно начала лета, которое обещает быть достаточно ярким и продуктивным для большинства из нас.

Об этом говорится в прогнозе астролога на неделю с 1 по 7 июня, пишет SlovoFraza.

Читайте такжеЛюбовный гороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждут перемены

Кому невероятно повезет на этой неделе с 1 по 7 июня

Телец

У Тельцов начинается новая глава в жизни. Эта глава называется не просто "лето". Это будет "очень продуктивные и интересное начало". Главное, чтобы были силы для преодоления препятствий и неурядиц. Эти выходные обещают быть одними из самых ярких и запоминающихся за последние пару месяцев.

Дева

Павел Глоба считает, что для Дев наступает крайне благоприятное время. Самые позитивные и созидательные дни — 3, 4 и 7 июня. В это время лучше не сидеть без дела. В будние дни нужно заниматься работой и любыми делами по дому. А вот на выходных необходимо сфокусироваться на отдыхе и смене обстановки.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда можно серьезно преуспеть в сфере работы и финансов. Это будет время покупок, удачных сделок. Очень важно слушать мнение окружающих, так как в потоке мыслей и слов можно выделить для себя нечто очень важно. В спорах нужно проявлять больше гибкости. Так можно сохранить позитивную обстановку.

Ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака повезет с деньгами с 1 по 7 июня.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram