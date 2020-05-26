Трем знакам Зодиака несказанно повезет на этой неделе - прогноз астрологов

Среди счастливчиков последней недели мая - три знака Зодиака: Телец, Близнецы и Рыбы.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю с 25 по 31 мая для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил представителей зодиакальных созвездий, которым очень повезет в этот период, пишет SlovoFraza.

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Телец

Жизнь Тельцов может сильно измениться на этой неделе. Самые благоприятные события могут произойти 25 и 26 мая, а также в субботу и воскресенье. В эти дни звезды и планеты будут в максимальной гармонии друг с другом. Важно лишь следить, чтобы дела шли в верном направлении.

Близнецы

У Близнецов отмечается большой рост удачи в среду и четверг. Также потребуется максимальная активности на протяжении всей недели: в работе, в делах, финансах, любви. Девиз Близнецов в период с 25 по 31 число: "Под лежачий камень вода не течет".

Рыбы

Для Рыб эта неделя будет невероятно продуктивной и позитивной, особенно первая ее половина. Представителям этого Знака улыбнется удача в делах и работе. В романтику Павел Глоба советует не погружаться, если есть много дел и нерешенных проблем. Стоит более тщательно спланировать дела на будущее. На этой неделе полезно будет научиться разбираться в людях.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, для которых июнь 2020 года станет самым благоприятным и удачным периодом.

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