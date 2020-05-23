Астрологи составили гороскоп на последнюю неделю мая: кому сказочно повезет, а кого ждут неудачи

Астрологи составили гороскоп на неделю, 25-31 мая.

Последний месяц весны и сама весна подходят к концу.

Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы встретить лето правильно и завершить все самые важные дела без проволочек, пишет SlovoFraza.

Кому повезет в период с 25 по 31 мая

Телец

Вторая половина рабочей недели и остаток недели в целом для Тельцов окажутся временем побед и большой удачи. Велика вероятность того, что май завершится для этих людей очень удачно, позитивно и позволит Тельцам решить все свои самые важные проблемы перед началом лета. Настало время продуктивной и работы и полной самоотдачи.

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Близнецы

Близнецам удастся преуспеть в большинстве сфер жизни. Самое главное — не торопиться и не гнаться за двумя зайцами одновременно. Конец недели идеально подходит для смены обстановки и поездок делового характера. Пятницу и субботу астрологи советуют не проводить в одиночестве.

Скорпион

Скорпионам последняя неделя мая подарит много новых ощущений, позитива и ярких эмоций. Это очень удачное время для любовных поисков, для общения и романтики. В делах и финансовой сфере Скорпионам лучше быть осторожнее в понедельник — самый негативный день недели. Со вторника энергетика звезд и планет станет намного оптимистичнее. Наступит идеальное время для финансовых вложений, сделок.

Какие знаки Зодиака ждет нелегкая неделя

Дева

У Дев ожидается весьма продуктивная, но нервная и не во всем приятная неделя. Астрологи рекомендуют настроиться на оптимистичную волну. Своевременный отдых тоже пойдет на пользу — лучше не засиживаться над работой допоздна.

Водолей

Эта неделя может стать для Водолеев крайне стрессовой и непростой. Также полезно будет больше думать о хорошем, представлять себе светлое будущее и фокусироваться на оптимистичных мыслях.

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