Астролог назвал знаки Зодиака, которым эта неделя сулит успех

Настоящими счастливчиками недели станут Близнецы, Львы и Весы.

Гороскоп астролога Павла Глобы на неделю с 4 по 10 мая поможет вам угнаться за удачей и добиться своих целей.

Какие знаки Зодиака станут счастливчиками в этот период, пишет SlovoFraza.

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Близнецы

Это идеальное время для планирования. Также не помешает помечтать о будущем, заняться планированием, загадать желание. Всё сейчас направлено на то, чтобы помочь этим людям стать счастливее и избавиться от навязчивых мыслей о негативе. Неделя идеально подойдет как для работы, так и для романтики. Преуспеть можно в чем угодно.

Лев

У Львов начинается период больших успехов в любовной сфере, но не стоит думать. что работа и финансы останутся за бортом. Звезды и планеты дадут Львам возможность проявить себя и в этом направлении. Также полезно полагаться на помощь близких и коллег. Любое добро, которое для Львов будут делать окружающие, не должно оставаться без ответа.

Весы

У Весов начинается очень яркий и позитивный период в жизни. На этой неделе звезды и планеты помогут этим людям преуспеть в самых разных сферах и направлениях жизни. Эти предписания помогут обрести гармонию и понять, где скрыто истинное счастье. Удача одинаково сильно будет помогать Весам в любви и в делах. Вполне возможно, что на этой неделе Весам поступят новые предложения от работодателей. У них могут появиться новые идеи для бизнеса.

Ранее астрологи назвали четыре знака Зодиака, которых ждет большая удача в мае.