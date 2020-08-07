Трем знакам Зодиака грозит опасность в августе - прогноз астрологов

Определенный кризис в августе может наступить у Рыб, говорят астроэксперты.

Астрологи считают, что представителям трех зодиакальных знаков этот месяц принесет определенные трудности.

Так, Близнецы могут обнаружить некоторые проблемы со здоровьем в августе, передает МК.

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Рожденным под этим созвездием следует не пренебрегать сигналами организма и при необходимости обратиться к специалисту. Тогда появится шанс справиться с недугом.

Для Раков август обещает в целом быть непростым во всех сферах жизни. Важно проявить максимальное благоразумие. Тем не менее, специалисты по звездам отмечают, что такой период перемен способен в итоге принести благополучие.

Определенный кризис в августе может наступить у Рыб. Представителям этого знака важно собраться с силами и переждать этот период. В дальнейшем состояние нормализуется и появятся новые силы для грядущих свершений.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам Зодиака сильно повезет в конце лета.

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