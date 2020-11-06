Если между "огненными" Стрельцом и Львом вспыхнут истинные чувства, то их союз обречен на процветание.

Астрологи назвали пять зодиакальных пар, которые могут построить идеальные отношения на зависть всем.

Об этом пишет freedfeel.

Стрелец и Лев

Если между "огненными" Стрельцом и Львом вспыхнут истинные чувства, то их союз обречен на процветание. Астрологи рекомендуют такой паре почаще путешествовать: это поддержит пламя их любви.

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Овен и Весы отлично работают в команде. Их отношения подогревает взаимный интерес. Оба в таком союзе добиваются головокружительного успеха, что делает их отношения стабильными и счастливыми.

Водолей и Дева

Практичная Дева и полный новых идей Водолей - это пара, которая создана для преображения мира к лучшему.

Часто Деву и Водолея объединяет любовь к кулинарии, красивым вещам и природе. Эта пара преодолевает все проблемы вместе .что делает их отношения по-настоящему глубокими.

Рак и Скорпион

Раки, как и Скорпионы, жуткие собственники. Но если Рак встречается со Скорпионом, происходит нечто удивительное. Скорпиону нравится, что Рак предъявляет свои права на него: это лучшее средство против подозрительности. В свою очередь, Скорпион разжигает в робком Раке страсть.

Телец и Козерог

Два земных знака понимают друг друга с полуслова. Телец и Козерог имеют все шансы прожить вместе полную ярких впечатлений жизнь, до самой старости. Оба знака любят детей и часто заводят больше одного ребенка.

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Автор: УНИАН