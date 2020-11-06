Астрологи назвали пять зодиакальных пар, которые могут построить идеальные отношения на зависть всем.
Об этом пишет freedfeel.
Стрелец и Лев
Если между "огненными" Стрельцом и Львом вспыхнут истинные чувства, то их союз обречен на процветание. Астрологи рекомендуют такой паре почаще путешествовать: это поддержит пламя их любви.
Читайте такжеАстрологи назвали самых страшных манипуляторов по знаку ЗодиакаОвен и Весы
Овен и Весы отлично работают в команде. Их отношения подогревает взаимный интерес. Оба в таком союзе добиваются головокружительного успеха, что делает их отношения стабильными и счастливыми.
Водолей и Дева
Практичная Дева и полный новых идей Водолей - это пара, которая создана для преображения мира к лучшему.
Часто Деву и Водолея объединяет любовь к кулинарии, красивым вещам и природе. Эта пара преодолевает все проблемы вместе .что делает их отношения по-настоящему глубокими.
Рак и Скорпион
Раки, как и Скорпионы, жуткие собственники. Но если Рак встречается со Скорпионом, происходит нечто удивительное. Скорпиону нравится, что Рак предъявляет свои права на него: это лучшее средство против подозрительности. В свою очередь, Скорпион разжигает в робком Раке страсть.
Телец и Козерог
Два земных знака понимают друг друга с полуслова. Телец и Козерог имеют все шансы прожить вместе полную ярких впечатлений жизнь, до самой старости. Оба знака любят детей и часто заводят больше одного ребенка.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Кого ждет удача в финансах, а кого - трудности: астрологи составили гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака
- Новолуние в ноябре: астролог рассказал, что можно делать в этот период
- Лунное затмение в ноябре: астрологи предупредили о сложностях этого периода
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram