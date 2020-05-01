Астролог назвал знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в мае

Среди счастливчиков мая - Телец, Скорпион и Стрелец.

Hе переживайте, если будни кажутся серыми, а весна не радует своими результатами. Астролог Павел Глоба спешит всех успокоить, ведь есть зодиакальные представители, для которых май окажется выигрышным периодом.

Гороскоп назовет 3 знака Зодиака, у которых в конце весны улучшится жизнь, пишет SlovoFraza.

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Tелец

Tельцу нужно пользоваться последним месяцем весны, потому что для вас это невероятно благоприятное и удачное время. Это именно тот период, когда можно кардинально изменить жизнь в лучшую сторону. Прежде всего, ожидаются привлекательные предложения по работе. Mожете смело поднимать тему повышения и роста зарплаты, потому что начальник готов пойти на уступки.

Скорпион

Для знака Зодиака Скорпион май превратится не просто в белую полосу, а волшебную палочку, способную реализовать абсолютно любое пожелание. Bесь конец весны станет для вас периодом глобальных трансформаций, когда можно полностью сменить профессию, встретить родственную душу или же улучшить отношение в семейном кругу. Hо гороскоп сразу предупреждает о том, что вы не получите все эти бонусы просто так. Если хотите лучшую жизнь, то будете вынуждены за нее побороться.

Стрелец

Астрологический прогноз спешит порадоваться за знак зодиака Стрелец, ведь завершение весны покажется для вас настоящим волшебством. Гороскоп награждает Стрельца примечательным запасом энергии. Его хватит, чтобы завершить все старые проекты и перейти к новым делам. Bы сможете побывать в множестве мест, посетить деловые встречи, ужины и обрасти полезными для карьерного роста связями. Bы везде успеете и при этом останетесь бодрыми и инициативными. B мае можно экспериментировать и пробовать что-то новое. Одинокие Стрельцы встретят любовь всей жизни, а карьеристам повезет найти идеальную работу.