Удача на пороге: астролог назвала знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в июле

Прекрасный шанс избавиться от «черной полосы» будет у Раков, Скорпионов, Рыб и Львов 12 июля, говорит астролог.

Лунное затмение 5 июля, несмотря на негативную окраску, может закончить вашу черную полосу.

Об этом рассказала астролог Наталья Коляда, пишет "Астромеридиан".

"Нынешнее Лунное затмение – это отличный шанс избавиться от «чемодана без ручки» в деловой жизни: бросить надоевшую работу или профессию, закрыть нерентабельный бизнес, сменить долгосрочные планы, если они перестали соответствовать вашим желаниям, поставить точку в проекте, который тянет из вас силы, но не дает результата", - говорит астролог.

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По ее словам, сильней всего затмение проявится в жизни Козерогов и Раков, на втором месте – Овны и Весы.

Последний июльский шанс избавиться от черной полосы начнется 19 июля и будет продолжаться до конца месяца. Это – секстиль Нептуна и Юпитера. Он, рассказывает Коляда, отвечает за неожиданную удачу, за везение, которое приходит само, как по волшебству. Он внезапно поменяет обстоятельства к лучшему даже в самой сложной сфере жизни. Можно случайно получить повышение, стать владельцем недвижимости, найти работу с очень большой заплатой, получить покровительство влиятельного человека и вообще улучшить и расширить какую-то сторону жизни.

Самым удачным этот период будет для Козерогов и Рыб. Но и другим знакам – Тельцам, Ракам, Девам, Скорпионам – он тоже будет помогать.

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