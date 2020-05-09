Четыре знака Зодиака ждет успех в любви - гороскоп на неделю

Некоторые знаки Зодиака выведут свои отношения на новый уровень, а некоторые - встретят свою любовь.

Согласно любовному гороскопу на май, наступающая неделя принесет много перемен в личную жизнь и семейные отношения.

Астрологи подскажут, как обрести счастье в любви в период с 11 по 17 мая 2019, пишет SlovoFraza.

Кому повезет в любви 11-17 мая

Близнецы

Близнецам любовный гороскоп на неделю предсказывает гармонию и счастье в отношениях с противоположным полом. В середине недели возможны разногласия с партнером по бытовым вопросам. Не стоит остро реагировать на критику в своей адрес и претензии партнера, лучше просто прислушаться к его мнению и сделать выводы. Одиноких Близнецов ждет удача в любви: многократно усилится умение добиваться своего, которым обязательно стоит воспользоваться.

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Лев

На этой неделе звезды дадут Львам неплохие шансы вывести отношения на новый уровень. Для этого не придется лезть из кожи, достаточно будет просто добавить в отношения толику страсти, нежности и совместных занятий. Астрологи советуют уделить больше внимания вопросу совместного времяпровождения и поискать со своим партнером общие интересы. Одинокими Львами может овладеть вдохновение.

Скорпион

Можно стать ближе с партнером, решить семейные перипетии, познакомиться с интересным человеком или организовать необычное свидание. Главное — прислушаться к голосу своего сердца.

Стрелец

Согласно любовному гороскопу на май, Стрельцов ждет приятная ситуация в личной жизни. Все ссоры и недопонимания сойдут на нет, в паре наладится взаимопонимание. Самое время посвятить свободное время семейному отдыху, общению с партнером, подумать о будущем и дальнейшем развитии отношений. У одиноких представителей Знака может вспыхнуть яркий роман.