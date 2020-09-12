Близнецы в этот период могут рассчитывать на повышение и дополнительную прибыль, прогнозируют астрологи.

Для некоторых знаков Зодиака в сентябре наступит крайне благоприятный период с массой приятных сюрпризов.

Гороскоп расскажет, каким знакам крупно повезет в сентябре по астрологическому прогнозу. Об этом пишет SlovoFraza.

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Овен

Овен в сентябре будет полон сил и гениальных идей. Этот знак Зодиака сможет довести начатое до конца. Фортуна будет буквально отстранять с вашего пути все преграды, проблемы и трудности.

Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на повышение и дополнительную прибыль. При этом благодарить следует только себя, ведь это полностью ваша заслуга. Вы к этому долго шли.

Весы

Весам в сентябре не стоит поддаваться страхам и сомнениям, ведь Фортуна на вашей стороне и поддержит судьбоносные решения. B материальном плане к концу месяца ожидается стабильность.

Скорпион

Сентябрь обещает стать невероятно сложным, продуктивным и благоприятным месяцем для Скорпионов. Bы и сами удивитесь тому, насколько сильно изменится жизнь в лучшую сторону. Самые инициативные могут даже открыть свое дело.

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Автор: УНИАН