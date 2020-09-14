Астролог Наталья Коляда составила гороскоп богатства на октябрь для знаков Зодиака.
Она рассказала, что 19 октября будет самый денежный аспект – трин Юпитера и Венеры. Об этом пишет "Астромеридиан".
Самыми удачливыми в финансовом плане в октябре будут Девы. Этот знак Зодиака буквально будет притягивать деньги. Смело проворачивайте новые дела.
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На втором месте по везению с деньгами в октябре окажутся Козероги. Они потратятся, чтобы произвести необходимое впечатление. Их авторитет станет источником денег.
На третьем месте по везению на деньги — Телец. Но этому знаку Зодиака нельзя лениться в октябре, иначе финансы подведут. Все обстоятельства во втором месяце осени будут складываться так, чтобы Тельцы разбогатели.
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