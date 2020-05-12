Астролог дал прогноз на ближайшие полтора года: какие знаки Зодиака ждут судьбоносные события

В течение следующих полутора лет важные судьбоносные события ожидают представителей четырех знаков Зодиака.

Пятого мая Лунные узлы переместились в знаки Близнецы — Стрелец. А это означает, что следующие полтора года затмения будут происходить в этих знаках, акцентируя их тематику.

О предстоящих важных событиях рассказал астролог Георгий Личели, пишет "Обозреватель".

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Ось знаков зодиака Близнецы — Стрелец отвечает за такие сферы как обучение, поездки, контакты, связи и общение. Соответственно, в течение следующих полутора лет основная задача коснется урегулирования этих сфер. Одновременно с этим будут актуальны вопросы не только международных отношений, поездок и перемещений, но и тема информации.

Основные тенденции развития в течение следующих полутора лет будут связаны с умением легко подстраиваться под ситуацию и быстро меняющую реальность, умением смотреть на вещи с разных сторон, обучаться новому, правильно воспринимать и анализировать поступающую информацию, а также легче относиться к жизни.

В течение следующих полутора лет важные судьбоносные события ожидают представителей знаков: Близнецы, Стрельцы, Девы, Рыбы. Гармоничными они будут или напряжёнными — зависит от того, насколько предстоящие затмение будут резонировать с персональным гороскопом.

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