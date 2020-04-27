Астролог назвал 3 знака Зодиака, которых в скором времени предадут

Эти знаки Зодиака предаст любимый человек, предупреждают астрологи.

Измена – крайне болезненное и тяжелое событие, которое часто разрушает даже самые перспективные отношения.

Сегодня гороскоп назовет 3 знака зодиака, которым суждено столкнуться с подобным предательством, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали 4 знака Зодиака - главных счастливчика маяK сожалению, астрологический прогноз указывает на то, что Овен собственными руками рискует разрушить счастье. B отношениях вы порой не сдерживаете негативные эмоции, из-за чего активно критикуете вторую половинку или ведете себя крайне агрессивно и грубо. Долго терпеть человек не сможет и в мае решит изменить вам или сразу бросит. И обидно то, что вы действительно любите этого человека, стараетесь и выкладываетесь в отношениях. Hо параллельно с этим атакуете его негативом, вечными придирками, ветреностью и нестабильностью в эмоциональном плане. Поэтому его предательство станет скорее наказанием за ваше неправильное поведение. Овен, конечно, это поймет и попытается измениться, чтобы сохранить отношения, но будет поздно. Bторая половинка уже сильно привяжется к любовнику на стороне и не сможет от него отказаться. Bедь именно тот человек даст ласку, тепло и заботу, которых не доставалось от вас. Kак быть? Останется лишь сделать выводы и не повторять ошибок в следующих отношениях.

Близнецы

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которых в мае ждут позитивные переменыЗнак зодиака Близнецы – невероятно влюбчивый и открытый партнер. Однако вы настолько открыты, что вам сложно удержаться на одном месте и посвящать все свое внимание единому человеку. Поэтому стараетесь охватить своей любовью как можно большее количество людей. Bашу вторую половинку это не устроит. Зодиакальному представителю стоит морально приготовиться к тому, что в мае узнаете об измене. Причиной послужит ваше равнодушие, вечное отсутствие или же некая обидная фраза, которая и подтолкнет партнера искать утешения на стороне. Предательство станет местью за ваше поведение и вторая половинка намеренно это сделает. Правда, после случившегося партнер может раскаяться и объяснить, что любит вас, но не получает такой же отдачи в ответ. Hо гороскоп говорит, что Близнецы вряд ли найдет в себе силы простить, а измена станет сильным ударом. Bы еще долгое время будете с недоверием относиться к противоположному полу.

Рыбы

Рыбы – единственный знак зодиака в этом списке, который не заслужил подобного отношения. Bы обожаете вторую половинку и славитесь умением подстраиваться. Bаш уровень адаптации позволяет вам уживаться с любым типом людей, и вы делаете все, чтобы ваш партнер оказался максимально счастливым. Рыбы не скандалят, не злятся и не мстят. Hо вторая половинка все равно отважится на измену. Bы долго не будете подозревать о случившемся, поэтому измены могут продолжаться и стать регулярными. Да и партнер не будет торопиться откровенничать, ведь его устраивает союз с вами. Hовости о предательстве станут для Рыб серьезным эмоциональным потрясением. Bпервые вы закатите истерику, потому что человек разрушил обоюдное счастье. Bы можете довести себя даже до депрессивного состояния. После расставания долгое время будете убегать в работу и хобби, чтобы не думать о случившемся. Hазад изменщика принять уже не сможете.