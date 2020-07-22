Четыре знака Зодиака вскоре ждет оглушительный успех - астрологи

Среди счастливчиков августа - четыре знака Зодиака.

Каждому из нас знакомо состояние, когда идти дальше сил больше нет, но идти надо. В такие минуты кто-то ломается под ударами, а кто-то, более выносливый, продолжает движение из последних сил.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака получат надежную защиту Вселенной в августе и станут настоящими счастливчиками месяца, пишет МК.

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Овен

Представители этого знака получат полную свободу действий и сумеют полностью продемонстрировать, на что способны. Широкий спектр ваших возможностей и талантов можно будет развернуть во всю мощь. В этот период жизнь будет как на прекрасном ярком цветном фото.

Дева

Представители этого знака осторожны и продумывают каждый свой шаг, опасаясь ошибиться или попасть в капкан. В августе забудьте про осторожность. Отпустите на волю свою фантазию, она подскажет вам множество новых дорог в жизни, и не нужно снова выбирать старую и знакомую. Позвольте себе узнать, что там – за границами вашей зоны комфорта.

Скорпион

Представителей этого знака ждет профессиональный боксерский ринг. Именно здесь вы развернетесь во всю мощь и продемонстрируете силу в профессиональном плане. Участие в сложнейших проектах обернется безоговорочной победой. Деритесь, рискуйте – конкурентов у вас не будет.

Водолей

Представители этого знака должны отбросить все страхи и опасения. Вы генерируете великолепные идеи, вы бесконечно творческие и активные люди, но внутренняя неуверенность не дает вам раскрыться по-настоящему. Прочь все сомнения! Вы будете популярны и востребованы.

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе.

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