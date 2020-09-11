Не всем знакам посчастливится в сентябре, но астрологи выделили настоящих везунчиков этого периода.

Астрологи предсказали, что в сентябре Вселенная откроет портал удачи для представителей 3 зодиакальных созвездий.

Среди этих знаков Зодиака — Рак, Дева и Весы. Об этом сообщает МК.

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Рак

Сентябрь — прекрасное время, чтобы взяться за новый проект, возглавить команду единомышленников, реализовать самые смелые идеи. Если Рак сумеет перебороть дискомфорт и страх перед трудностями, Вселенная щедро наградит вас за смелость прекрасными результатами.

Дева

Дева получит шанс коренным образом изменить свою жизнь. Но для этого нужно выбрать самый лучший вариант среди предложенных и молниеносно его реализовать. Этот знак Зодиака выведет жизнь на качественно новый уровень.

Весы

Астрологи говорят, что в сентябре Весам пора действовать! Выберите одну из своих перспективных идей и приступайте к реализации. Смелость поможет изменить вашу жизнь.

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Автор: УНИАН