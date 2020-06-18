Лев очень любит строить из себя сильного, волевого человека, у которого нет слабостей, только сильные стороны.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые скрывают свое истинное лицо.

Об этом пишет slovofraza.

Лев

Этот знак очень любит строить из себя сильного, волевого человека, у которого нет слабостей, только сильные стороны.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп сексуальной совместимости для всех знаков ЗодиакаЭто, конечно, не так, но зачем об этом знать окружающим? Зачастую это авторитетные руководители, которые постоянно находятся в напряжении — вдруг подчинённые узнают о них что-то не то или каким-то неправильным поступком они испортят весь свой авторитет?

Такое напряжение часто не идёт Льву на пользу. Но не ударить лицом в грязь для них гораздо важнее собственного благополучия. Эти личности слывут людьми, не имеющими слабостей, и только близкие знают, каков Лев на самом деле. Этот знак носит только элитные маски. Никакой подлости, обмана или подхалимажа. Только сила, уверенность и гордость.

Близнецы

Близнецов вообще невозможно понять. Сегодня Близнецы строги и авторитетны, завтра безбашенны и азартны, послезавтра — меланхоличны и молчаливы. Почему они не показывают окружающим своё истинное лицо, они не знают и сами. Часто Близнецы считают, что это никому не интересно. А ещё маска упрямого и острого на язык человека — это способ защиты. Причины могут быть разными. На самом деле, такова натура Близнецов. Любят они быть разными. Примерять разные маски – это своего рода приключение. Так интереснее.

Читайте такжеГороскоп на четверг, 18 июня: что ждет сегодня близнецов, Львов, Рыб и другие знаки ЗодиакаРазве есть смысл быть всё время одним и тем же, если можно пробовать разное каждый день? Близнецы знают однозначный ответ на этот вопрос и эпатируют публику всё новыми образами.

Дева

Деву волнует общественное мнение. Очень волнует. И как тут не носить маску? Обычно это маска холодного сдержанного человека. Снежная королева, которая являет миру холодную вежливую полуулыбку. Немного чопорная маска, которая демонстрирует окружающим силу и полное отсутствие эмоций.

Но внутри у Девы обычно всё полыхает, это страстный знак Зодиака, несмотря на всю показную сдержанность. В этих эмоциях люди могут разглядеть что-то не то, как считает Дева, потому и носит маску, практически не снимая. От этого сильно устаёт.

Когда напряжение достигает предела, она обычно пытается сбежать в отпуск. Но и там не может оторваться. Дева так привыкает к маске, что практически ложится в ней спать. Так что отдыхать от неё представители этого знака физически не могут. Привычка — вторая натура.

Водолей

Странно, что Водолей носит маску. Ведь Водолей так любит изучать новые грани реальности, открываться миру и пробовать на вкус разные его удовольствия. Но он любит играть роль. Просто так. Почему бы и нет, если можешь?

Часто Водолей заигрывается и даже забывает, что это – всего лишь маска, а не он сам. И не всегда есть люди рядом, готовые об этом напомнить.

Помимо удовольствия, Водолей защищает маской своё личное пространство. Он очень ценит одиночество, поэтому готов делиться с окружающими далеко не всеми своими эмоциями — самые сладкие оставляет себе. Часто он играет на публику совсем другие чувства. Бывает очень сложно распознать, что на самом деле на уме у Водолея. Он может выдавать самые разнообразные реакции. Если кто-то всерьёз обидит этот знак, он вряд ли это покажет. Правда, задеть его очень трудно, потому что Водолей мало чему придаёт большое значение. Он играет по жизни, и маски этой игре помогают.

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