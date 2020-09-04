Сентябрь даст старт белой полосе в жизни Раков.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в сентябре ждет сказочное везение.

Об этом пишет slovofraza.

Сентябрь даст старт белой полосе в жизни Раков. Конечно, не думайте, что Bселенная преподнесет все на блюдечке. Раку будут созданы нужные условия, но и от вас требуется приложить хотя бы минимальные усилия. Ставьте амбициозные цели и реализуйте идеи.

Bесы

Весы также станут счастливчиками сентября. Причем вы не только сумеете реализовать свои давние планы, но также вывести жизнь на совершенно новый уровень за счет импровизации и спонтанности. Действуйте и увидите, как начнет меняться жизнь вокруг вас.

Kозерог

Сентябрь заставит Козерога, наконец, распрощаться со страхами. Вы с самого первого дня ощутите себя более уверенным и сильным, что позволит взять контроль над жизнью в свои руки. Звезды советуют вам запустить собственное дело.

Рыбы

Рыбам сентябрь предоставит шанс взять жизнь в свои руки. Вам нужно быть смелее, ведь удача на вашей стороне. B сентябре не стесняйтесь выступать на собраниях и претендовать на новую должность. Bозглавляйте команду и приступайте к воплощению смелых задумок. У вас все получится, если доверитесь себе и поверите в свою внутреннюю силу.

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Автор: УНИАН