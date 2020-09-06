По прогнозу астролога, пять знаков сентябрь щедро одарит деньгами.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака окажутся в финансовом потоке этой осенью.

Так, по его прогнозу, пять представителей зодиакального созвездия смогут стать богаче. Об этом пишет МК.

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Овнов ждет хорошая прибыль - это может быть одноразовое денежное поощрение либо же стабильное повышение заработка.

У Тельцов ела постепенно будут налаживаться, а вложенные в работу силы начнут приносить деньги.

Начало сентября – удачное для Дев время, чтобы решиться на перемены и изменить свою жизнь к лучшему и стать богаче.

Хорошая возможность пополнить кошелек представится Стрельцам. Но для этого необходимо упорно работать.

Новые связи Рыб неожиданно откроют перспективные возможности в карьерном плане, а затем - и крупный доход.

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Автор: УНИАН