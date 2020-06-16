Названа тройка самых агрессивных знаков Зодиака

Овен — один из самых агрессивных знаков Зодиака, говорят астрологи.

Зодиакальное созвездие влияет на характер человека, обусловливая его основные черты, говорят астрологи.

Они рассказали, какие знаки Зодиака больше всего склонны к агрессии и могут порождать конфликты там, где их можно было бы избежать. Об этом сообщает SMNews.

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Скорпион

Скорпиону свойственна агрессия и воинственность. Такие люди не сразу вспыхивают и показывают окружающим свой гнев, а долго копят его в себе, хорошо запоминая раздражающие моменты. Если Скорпион выплескивает на вас негатив из-за мелочи — значит, она просто была последней каплей, и его терпение закончилось. Будьте осторожны, просто дать волю эмоциям для Скорпиона недостаточно — он жаждет самой настоящей мести.

Овен

Овен — один из самых агрессивных знаков Зодиака. Он совершенно не умеет держать эмоции в себе и в приступе гнева не успевает подумать о том, как сильно может кого-то обидеть. Овну свойственно применять силу, бить посуду, громко кричать, абсолютно себя не сдерживая. Однако Овны прощают так же быстро, как и заводятся, и больше никогда не вспоминают былые обиды.

Водолей

Находясь в тесных отношениях с Водолеем, вы никогда не сможете предугадать, что вас ждёт. Они очень свободолюбивые, и если кто-то ущемляет их права, то конфликта не избежать. Однако довести их не так легко — они долго будут копить в себе обиды и претензии, пока не взорвутся окончательно.

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