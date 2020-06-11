Астрологи назвали знаки Зодиака, которые притягивают деньги

Тельцы - яркий пример сочетания расчетливости, ума, а также умения экономить в нужный момент.

Есть Знаки Зодиака, которым очень везет в какой-то одной сфере жизни. Некоторым удача постоянно улыбается в сфере отношений и любви, другим - в сфере денег.

Астрологи рассказали, какие Знаки самые удачливые в плане работы и финансов, пишет slovofraza.

Телец

Читайте также"Будет большая война": астролог предсказал судьбу КрымаТельцы — ярчайшие представители стихии Земли. У них очень много достоинств и нет недостатков двух других Знаков той же стихии: Дев и Козерогов. Тельцы — яркий пример сочетания расчетливости, ума, а также умения экономить в нужный момент. Эти люди часто следуют за своей страстью, за своими любимыми увлечениями, развиваются, работают над собой. Их усидчивость, порожденная природными особенностями Знака, дополнена невероятным самолюбием, умеренной гордостью и любовью к конкуренции. Тельцы притягивают деньги своей энергетикой, силой самовнушения, любовью к хрусту купюр, звону монет и отображению больших чисел на банковском счету. Их не волнует то, какое место они занимают в обществе. Главное, чтобы денег хватало им и их близким. Остальное не имеет особого значения. Конечно, Тельцы могут быть жадными, но это небольшой побочный эффект их финансового успеха. Деньги редко достаются им просто так, поэтому их жадность в большинстве случаев вполне обоснована.

Рак

Деньги очень любят Раков. Это не секрет для них самих. Раки делают все для того, чтобы получить свое. У них много друзей, деловых партнеров и достаточно большое количество знакомых, которые могут как-то посодействовать в новых начинаниях. Раки очень ответственны и весьма осмотрительны, что дает им огромное преимущество в карьере. Самое главное — их мотивация. Это семейный Знак Зодиака, который ставит приоритеты семьи во главу угла. Ракам хочется сделать все, чтобы семье жилось хорошо, чтобы их дети и вторые половинки гордились ими. Бесстрашие и преданность любимому делу помогают Ракам делать то, что не под силу большинству людей. Они способны удивлять, приходить на помощь в трудную минуту и заводить правильных друзей.

Лев

Единственный недостаток Львов — неумение копить деньги. Они не могут заставить себя сэкономить в нужный момент. С другой стороны, они очень быстро продвигаются по карьерной лестнице. Их секрет заключается в наблюдательности, гордости и умении быстро принимать важные решения. Еще они являются отличными менторами, наставниками, лидерами. Начальство сразу замечает это во Львах. Все эти навыки очень хорошо помогают организовывать свое собственное дело. Из Львов получаются строгие, но справедливые руководители, которые могут вести за собой людей, мотивировать их. Деньги обожают Львов, но для того, чтобы разбогатеть, представителям этого Знака необходимо найти любимое дело, обрести мотивацию. В таком случае Львы быстро начнут притягивать деньги, усиливая финансовые потоки вокруг себя.

Вы не найдете во Вселенной людей, которые притягивали бы деньги сильнее. Стрельцам по какой-то неведомой причине очень везет — они постоянно находят источники дохода, получают выгодные предложения. Еще они являются прирожденными экспертами в области психологии. Они понимают шаги свои оппонентов, могут спрогнозировать будущее. В нужные моменты они могут быть настолько хитрыми и непредсказуемыми, что этому навыку позавидовал бы любой. Планеты и звезды наделили Стрельцов невероятной стойкостью, поэтому даже в тех случаях, когда нет возможности заработать хитростью, они берут деньги своей силой воли. Они могут трудиться безостановочно, чтобы обеспечить себя и семью, хвататься за любой шанс заработать. Единственная ахиллесова пята Стрельцов — их склонность к транжирству.

Козерог

Козероги — самые упорные, самые обучаемые и самые трудолюбивые люди. Денежная удача улыбается им при любом раскладе. Они всегда в выигрыше, потому что учатся на чужих и своих ошибках. Этих людей очень тяжело сломить. Единственное, что может немного замедлить процесс зарабатывания денег, — это их скрытность и стремление к уединению. Им проще делать все самим, они не любят перекладывать ответственность на кого-то ещё. Эта самодостаточность дарует им стабильность.

Козероги умеют обращаться с деньгами, вести учет средств. Они щедрые, несмотря на то, что сначала всем кажется иначе. Эти люди притягивают деньги, потому что умеют с ними обращаться.

Водолей

Водолеям успех дарят их невероятный ум и сообразительность. Эти люди очень быстро усваивают информацию, быстро учатся и не забывают о своих ошибках. Они новаторы, что в бизнесе обычно очень полезно. Водолеи понимают, насколько важно развиваться и прикладывать усилия для того, чтобы становиться лучше во всех необходимых направлениях. Они не тратят время попусту. Представители этого Знака умны, надежды, обладают невероятной интуицией. Они могут достичь больших высот в любой сфере науки, бизнеса, творчества. Водолеи избегают негативных излишеств, умея вовремя остановиться. Они не ждут чуда, а создают его сами.

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