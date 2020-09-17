До конца непростого 2020 года любовь принесет счастье в жизнь представителей 5 знаков Зодиака.
Астрологи рассказали, кого же ждут крутые перемены в личной жизни до конца 2020-го. Об этом пишет МК.
Телец
Тельцам для того, чтобы встретить любовь, стоит отпустить старые обиды и ситуации. Не бойтесь рассказать о своих чувствах человеку, который вам не безразличен.
Близнецы
До конца года у Близнецов будет много новых знакомств, часть из них могут быть судьбоносными. Вы обязательно почувствуете родственную душу и обретете счастье.
Читайте такжеТри знака Зодиака изменят жизнь этой осенью - Глоба
Рак
Раки обязательно встретят человека, который станет для вас опорой. Это будет красивая история любви.
Дева
Астрологи советуют Девам не сравнивать себя с окружающими и избавиться от критического отношения к себе. Раскройте свой творческий потенциал - и любовь придет до конца года.
Весы
Весы, оглянитесь и проанализируйте, кто был рядом в трудные минуты, кто поддерживал. Так вы непременно найдете своего человека.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Неожиданные доходы и карьерный взлет: астролог Глоба сулит сказочное везение пяти знакам Зодиака
- Три знака Зодиака вскоре ждут серьезные перемены - Глоба
- Новолуние 17 сентября принесет деньги трем знакам Зодиака - астрологи
- Названа тройка одиноких знаков Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram