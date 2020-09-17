Некоторых представителей зодиакального созвездия ждут любовные приключения.

До конца непростого 2020 года любовь принесет счастье в жизнь представителей 5 знаков Зодиака.

Астрологи рассказали, кого же ждут крутые перемены в личной жизни до конца 2020-го. Об этом пишет МК.

Телец

Тельцам для того, чтобы встретить любовь, стоит отпустить старые обиды и ситуации. Не бойтесь рассказать о своих чувствах человеку, который вам не безразличен.

Близнецы

До конца года у Близнецов будет много новых знакомств, часть из них могут быть судьбоносными. Вы обязательно почувствуете родственную душу и обретете счастье.

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Рак

Раки обязательно встретят человека, который станет для вас опорой. Это будет красивая история любви.

Дева

Астрологи советуют Девам не сравнивать себя с окружающими и избавиться от критического отношения к себе. Раскройте свой творческий потенциал - и любовь придет до конца года.

Весы

Весы, оглянитесь и проанализируйте, кто был рядом в трудные минуты, кто поддерживал. Так вы непременно найдете своего человека.

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Автор: УНИАН