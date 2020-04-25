Астролог назвала знаки Зодиака, которые совершенно не умеют дружить

Астрологи говорят, что умение или неумение дружить заложено в характере и свойственно определенным знакам Зодиака.

Всем нам хочется иметь верного и надежного друга на всю жизнь. Но, увы, случается это редко, и тем ценнее люди, которые смогли вместе пройти «огонь, воду и медные трубы». Астрологи говорят, что умение или неумение дружить заложено в характере и свойственно определенным знакам Зодиака.

Известный астролог Людмила Булгакова назвала тех, кто не способен на долгую и преданную дружбу, пишут "Факты".

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали 4 знака Зодиака, чьи заветные мечты исполнятся уже в мае"Условным «царем» среди знаков, с которыми сложно дружить, можно назвать Льва, — рассказала Людмила. — В силу своего своевольного и даже жестокого характера людям-Львам не присуща жалось, они часто не способны понять другого человека. Представители этого знака хотят властвовать всегда и везде. Именно их точка зрения должна оставаться правильной и не подлежать сомнению. С человеком, который придерживается подобных взглядов, практически невозможна крепкая дружба".

Телец

"Да-да, именно представители этого, казалось бы, надежного знака редко оказываются хорошими и верными друзьями. Тельцы живут, прежде всего, для себя и своих удовольствий. Они могут внешне проявлять заботу и сострадание к другому, но лишь ровно до того момента, пока это не станет приносить какие-то неудобства ему самому. Скажем, если вы нуждаетесь в поддержке Тельца и рассказываете ему о своей проблеме, то максимум на что можете рассчитывать — сочувственный взгляд или «ох» в ответ. Никто не станет вместе с вами искать выход из сложной ситуации, тем более давать совет — это просто не входит в планы Тельцов, которые способны решать лишь свои проблемы.", - говорит астролог.

"Не нуждаются в искренней дружбе Девы. Они для этого слишком самовлюбленные. Нет, до какого-то момента, вы можете прекрасно ладить с Девами и даже доверять им свои сокровенные тайны. Но, не дай Бог вам их в чем-то разочаровать! Это может быть любая мелочь: Деве не понравится цвет вашего платья, прическа или то, как вы поздоровались. Как самые большие перфекционисты среди знаков зодиака, Девы не простят вам такую оплошность. Поскольку сами они — просто эталон во всем, то и рядом с ними должны находиться такие же люди. Поэтому не стоит ждать от Дев снисходительности, за любую оплошность вас могут вычеркнуть из списка друзей и, что самое неприятное, сообщить об этом всем окружающим", - рассказала Булгакова.