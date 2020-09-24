Порой встречаются полные противоположности, а брак оказывается долгим и счастливым, говорят астрологи.

Астрологи составили гороскоп совместимости для знаков Зодиака и выделили пары, которые не подходят друг другу. Но, несмотря на это, они могут создать семью.

Так, среди таких зодиакальных пар Козерог и Близнецы, Телец и Овен, Дева и Лев. Об этом сообщает ZPravda.

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Козерог и Близнецы

Козероги и Близнецы — представители Земли и Воздуха. Первые обладают гибким умом, поэтому очень терпеливы в отношениях. Близнецы же слишком ветрены и непостоянны.

Телец и Овен

Телец и Овен, объединившись, рискуют поссориться в пух и прах, ведь они очень редко идут на уступки и ставят свои интересы и желания выше интересов партнера. Но их объединяет одно: любовь к экономии и размеренность.

Дева и Лев

Союз Девы и Льва всегда основан, прежде всего, на дружбе. Противоречие между этими знаками Зодиака состоит в противоположности личностей – просто первые будут хвалить избранника скупо, а вторые хотят, чтобы ими восхищались.

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Автор: УНИАН