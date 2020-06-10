Не переваривают друг друга: названы самые несовместимые знаки Зодиака

Эксперты назвали "зодиакальных неприятелей".

Астрологи утверждают, что определенная тенденция наличия "зодиакальных неприятелей", все-таки прослеживается.

Они выделили пять пар знаков Зодиака, которые не переваривают друг друга, пишет MixNews.

Телец и Овен

Гедонист-Телец не может понять: почему его соседу по зодиакальному кругу Овну хочется всегда пребывать в движении. Порой действия Овна кажутся ему бессмысленным растрачиванием энергии.

Оба знака обладают невообразимым упрямством, вот только это упрямство разного рода. Кардинальный Овен прет вперед как танк, не собираясь сворачивать с пути, а фиксированный Телец настойчиво стоит на своем.

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Рыбы и Козерог

Козероги привыкли подвергать сомнению все, что хоть несколько не соответствует здравому смыслу или нарушает сложившийся жизненный уклад. Они не любят общаться с персонами, которые оторваны от реальности и часто придаются мечтам. А Рыбы, как известно, в большинстве своем являются таковыми.

Особенно ярые представители династии Козерогов считают мечтательных экспериментаторов-Рыбок «пустышками» и не стесняются заявлять об этом в открытую.

Лев и Дева

Львы, короли драмы, привыкли, что все в этом мире крутится вокруг их величественной персоны. Представители этого знака могут игнорировать довольно серьезные проблемы других людей, ставя на передний план собственные желания (даже пустяковые). Девам же крайне не нравится потребность Львов быть постоянно в центре всеобщего внимания.

Не любящие прямую конфронтацию «дети» земной стихии обычно не выражают свое недовольство открыто, но стараются держаться как можно дальше от огненных персон. Лев же старается исключить Деву из своего круга общения – ему кажется, что подобный «синий чулок» будет бельмом на глазу в веселой компании.

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Стрелец и Рак

Раки принадлежат к категории людей, что не любят эксперименты и новшества. Они не имеют ничего против, но сами предпочтут что-нибудь знакомое и проверенное. Стрельцы же просто терпеть не могут данную черту ракообразных товарищей, так как сами страшно беспокоятся, что не успеют испытать в этой жизни все.

Кроме того, Раки довольно сложные в общении люди – страдают от перепадов настроения, часто замыкаются в себе, обижаются на, по мнению Стрельца, сущие мелочи. Огненный знак не любит эмоциональные «заморочки» Рака, а тот обижается на привычку Стрельца иронизировать над всем и вся.

Скорпион и Весы

Весы прилагают массу усилий, чтобы их жизнь была гармоничной и сбалансированной – такова их зодиакальная природа. Эти персоны сторонятся всего, что может стать причиной агрессии, а возникающие конфликты привыкли решать максимально мягко.

Скорпионы же существуют по принципу «око за око». Такая позиция Весов отталкивает. А вот «жалящие» считают Весов бесхребетными людьми, которые не могут постоять за себя. Скорпионы автоматически перекидывают воздушных особ в группу слабаков, не заслуживающих уважения.

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