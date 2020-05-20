Утонченные Девы и страстный Скорпион: астролог рассказала о качествах знаков Зодиака в любви и сексе

Существует такое мнение, что представители земных знаков Зодиака (Телец, Дева, Козерог) и водных знаков (Рак, скорпион, Рыбы) испытывают сильную потребность в сексе.

Темы любви, романтики и секса интересуют представителей всех знаков Зодиака. Кроме Солнца, нужно еще анализировать положение Марса, Венеры и других элементов гороскопа. В женском гороскопе молодой человек представлен Марсом, в мужском гороскопе девушка описывается позицией Венеры. У представителей одного знака Зодиака общее только положение Солнца в знаке, а Марс и Венера находятся в разных координатах и знаках. Поэтому люди, родившиеся в один день, но в разные годы, бывают абсолютно разными.

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Существует такое мнение, что представители земных знаков Зодиака (Телец, Дева, Козерог) и водных знаков (Рак, скорпион, Рыбы) испытывают сильную потребность в сексе. Рожденные под знаками воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолей), сублимируют сексуальную энергию в ментальную, перенаправляют эту энергию на достижение социальных целей. Представители огненных знаков Зодиака (Овен, Лев, Стрелец) перерабатывают сексуальную энергию в творческую или в спорт. Таким образом, зная знак Зодиака свои и партнера, можно избежать напряжения в отношениях, которое приводит к ссорам, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Проявляет инициативу, сам выстраивает отношения. Партнера развлекает, пытается получить его расположение. В сексе важна игра, и если он увлекается кем-то, то, как правило, побеждает. Воздействие на партнера - властное, любовный огонь его очаровывает. Если же он уступает, отдает, успокаивается, то это рассчитано на то, чтобы получить. Овен все возвышает, он искренний в сексе: ничего наполовину, ничего в полсердца. Привязанности его благородные, эмоции – глубокие, страсть – огромна. Настойчив, но может конфликтовать с партнером, если тот играет не по его правилам.

Телец

Отношения начинаются медленно, очень важны прикосновения, интимный свет, легкое вино. Партнеру дает полноту чувств, удовольствие, заботу. Приводит его в трепет, знает нервные центры. Любовь Тельца возвышает, освобождаются его скрытые энергии, он может преодолеть все препятствия. Имеют место крайности – слишком вовлекается, слишком предается, стремится к постоянным длительным отношения. Увлечения имеют трудности, хотя в запасе у Тельца всегда есть защитные компенсаторные атрибуты и даже самую безнадежную ситуацию он мастерски исправит.

Близнецы

Слишком быстрый, чтобы давать, слишком увлеченный, чтобы планомерно двигаться к результату. Легко удерживает давление со стороны партнера, может направлять, убеждать, завлекать своими рассказами. В личных отношениях преобладают духовность, общение. Дает партнеру удовольствие, успокоение, развлечение. В отношениях нет ничего сентиментального, ничего напряженного, ничего пламенеющего. Старается усиливать отношения, привнося оптимизм и увлечение. Устанавливает связи, действует из самых лучших побуждений. Партнеру сложно его просчитать, предугадать.

Рак

В любви нет ничего переменчивого, ничего поверхностного. По отношению к партнеру проявляет полноту чувств, искренность и заботу. Отождествляет себя с партнером, привязанности благородные, эмоции глубокие. Сексуальная жизнь очень важна, дает успокоение и вдохновение. Любовь мотивирует представителей знака Рака, они знают как питать и охранять свои чувства. В интимной жизни присутствует уравновешенность, ритм, изящество. Порой, Раки слишком старательны, чрезмерно дающие, стремительные.

Лев

Читайте такжеГороскоп на 20 мая: что ждет сегодня Тельцов, Львов, Стрельцов и другие знаки ЗодиакаЧересчур благороден, слишком восприимчив, идеалистичен, романтичен. Лев театрально проявляет свои чувства, но далеко не всегда все идет по его сценарию. Лев не может управлять любовью, порой, ждет слишком многого от любовный взаимоотношений. Возможен долгий поиск подходящего партнера, поскольку у представителей знака Льва, все должно быть на высоком уровне. Секс - физический взаимообмен энергией – это кульминация любви для Льва. В результате, он обретает внутренние силы и ставит перед собой сверкающие цели.

Дева

Представители знака Девы утонченны в любовных отношениях, чувственны, выдержаны, достаточно предсказуемы. Ничего безрассудного, увлеченность сохраняется надолго, сексуальная жизнь распланирована, как и дела по другим сферам жизни. Дева – надежный, интеллектуальный, уравновешенный партнер. Любовь – долг, и он в состоянии справится с долгом. В любви все структурировано, присутствуют личные убеждения и потребность в думающем партнере. Страсть не является основным проявлением любви, здесь больше проявлены понимание и сострадание к партнеру.

Весы

В интимной жизни присутствует идеализм, воображение, качества, возвышающие любовь. Весы – защитник прав, как своих, так и партнера. Имеет крайности – дает либо слишком много, либо слишком мало, или полностью предан партнеру, или полностью недосягаем. Чем дольше длятся отношения, тем лучше, со временем находятся общие точки соприкосновения с партнером. Нуждается в спокойном развитии взаимоотношений, в поддержке партнера. Любовь дает представителям знака Весы вдохновение, уверенность, повышение самооценки.

Скорпион

Дает партнеру наслаждение, расточителен в чувствах, стремится завоевать. Магнетичен, притягателен для противоположного пола, обладает изяществом, скрытой силой, глубиной, контролем, задает направление в развитии взаимоотношений. Имеет свой уникальный стиль воздействия на партнера, внешне может быть очаровательным, но часто его внутренние системы дезорганизованы. Интимная жизнь для Скорпиона – сильная потребность, она дает способность удерживать внешнее давление, а также необходимые ресурсы для социальной деятельности.

Стрелец

Благородный, веселый, искушенный в жизненных делах. Отношения развиваются стремительно, погоня за риском добавляет скорости, интеллект дает направление. Руководствуется ответственностью, знает, как сохранить увлечение и построить долгосрочные взаимоотношения, основой которых является чистота и возвышенность чувств. Справиться со сложными эмоциональными состояниями помогают юмор и врожденный оптимизм. Неудачи в любовной сфере переносятся достаточно легко, поскольку Стрельцы обладают силой желания и веры во все лучшее, что и притягивает к ним партнеров.

Козерог

Обладает большим потенциалом, любовь растет и сохраняется даже в кризисных ситуациях.

Время – это ключ к успеху, оно дает Козерогам правильный ритм. Отношения начинаются и развиваются медленно, но благодаря этому становятся очень прочными. В интимной жизни Козероги надежные, решительные, практичные. Имеется сила, способность убеждать партнера, а также честность и чувство долга. Без любви Козероги слабеют, впадают в отчаяние, запутываются в своих жизненных ориентирах. Поэтому, они держатся за любовь, охраняют ее и достигают реализации целей, благодаря любви.

Водолей

Неудержимый идеализм в любовных отношениях, светлые цели, по отношению к партнеру. Есть чувство времени, интуиция, знает, как поддержать, когда поддержать. Имеет изящество, чтобы уступить, глубину, чтобы сохранить взаимоотношения. С партнером должна быть ментальная связь, она первична для Водолеев. Мозг для них – самый сексуальный орган. Если партнер способен мыслить и генерировать идеи, то он для Водолеев является привлекательным объектом. Хранит любовь, проводит через кризисы, имеет талант, чтобы совладать с внешним давлением и защитить партнера.

Рыбы

Когда Рыбы влюблены, они легко поддаются влиянию. Но когда немного остывает страсть, становятся грамотными манипуляторами, способными любую ситуацию повернуть в нужном направлении. Знают силу любви, связаны любовью, строят любовь всю жизнь. Привязанности ровно текущие, эмоции – глубокие, не уклоняются от обязанностей и заботы о партнере. Понимают природу человека, найдут способ, как вдохновить партнера на действия. Отсутствие интимной жизни губительно для представителей знака Рыб, т.к. эта энергия дает им жизненные силы, способность творчески себя проявлять.