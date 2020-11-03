Астрологи назвали знаки Зодиака, с которыми тяжелее всего построить отношения. Нужно быть смелым человеком, чтобы любить представителей этих знаков.
Об этом пишет freedfeel.
Читайте также"Ведьмы": страшная сказка на Хэллоуин с "милашкой" Энн Хэтэуэй (обзор)Дева
С такой сложной личностью, как Дева, строить отношения довольно трудно. Для того, чтобы Дева полюбила кого-то, она должна ослабить свою защиту и открыться, что ей не свойственно. Чтобы построить отношения с Девой, вам понадобится много терпения.
Скорпион
Скорпион будет постоянно провоцировать своего партнера на эмоции. Пока Скорпион не созреет эмоционально, он не будет готов к реальным отношениям.
Стрелец
Стрелец порой сам не знает, чего хочет, поэтому часто разочаровывается в своем партнере и отправляется на поиски нового.
Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:
- Астрологи назвали знаки Зодиака, для которых ноябрь станет счастливым месяцем
- Названы самые мстительные знаки Зодиака - лучше не переходите им дорогу
- В жизни трех знаков Зодиака в ноябре наступит белая полоса - астрологи
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram