Три знака Зодиака легче других идут по жизни: астрологи назвали любимчиков фортуны

Девы обладают прекрасной интуицией, которую используют, чтобы обходить ямы и овраги, говорят астрологи.

У каждого из нас свой путь на этой Земле. Правда, кому-то удается порхать с цветка на цветок, ни в чем не нуждаясь, быть веселым и жизнерадостным, а кто-то зарабатывает себе на нормальную жизнь тяжелым трудом, и поводов для веселья у них гораздо меньше. Первых называют баловнями судьбы, потому что даже в самые сложные моменты жизни Вселенная дает им силы, чтобы подняться, преодолеть все преграды и понять, чему его хотели научить высшие силы.

Так кто же эти любимчики фортуны и за что им дарована счастливая судьба, пишет МК.

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Близнецы

На первый взгляд легковесные и несерьезные, Близнецы легко переносят все жизненные проблемы, хотя это лишь на первый взгляд. Просто представители этого знака обладают очень мощной защитой – понимают, что для развития и движения вперед нельзя надолго погружаться в свои беды и печали. Они активны и деятельны, потому, перелистнув неприятную страницу своей жизни, к новым победам они спешат, не оглядываясь на печальный опыт. Их вера в успех настолько сильна, что они продолжают идти вперед, даже когда рядом уже никого не осталось.

Дева

Расчетливые и неторопливые, Девы тщательно продумывают каждый свой шаг. Они должны точно знать, что дело, которым они будут заниматься, – не авантюра и на 100% будет успешным. Они до мельчайших подробностей разработают стратегию и просчитают, что принесет в копилку каждый сделанный шаг. Девы обладают прекрасной интуицией, которую используют, чтобы обходить ямы и овраги. Они умеют слушать внутренний голос, который не раз спасал их от больших и малых бед. Они не верят в случайности и точно знают: их удача – это защита небес.

Козерог

Стабильные и серьезные, Козероги нечасто допускают перемены в своей жизни. Любые неожиданные изменения заставляют их выйти из зоны комфорта. А они именно для того усердно трудятся, чтобы обеспечить себе стабильность и уют. Представители этого знака необычайно упорны, их усердию можно позавидовать, ведь никто и ничто не способно остановить Козерога, движущегося к цели. А Вселенная благоволит им за внутренний свет и позитив, который они несут, и бережет азартных Козерогов, частенько влипающих в неприятности, от ненужных рисков.

Ранее астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых новая неделя станет началом белой полосы.

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