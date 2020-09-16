Чтобы перемены в жизни были удачными, важно правильно воспользоваться возможностями, говорит астролог.

Известный астролог Павел Глоба дал прогноз для знаков Зодиака на конец сентября.

Он пообещал в этот период серьезные перемены трем знакам. Об этом пишет МК.

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Телец

Глоба рассказал, что у Тельцов вторая половина сентября 2020 будет крайне насыщенной. Этот знак Зодиака может получить новую работу или должность, познакомиться с новыми людьми.

Близнецы

Близнецам "светят" прекрасные карьерные возможности. Астролог советует принимать деловые предложения без долгих раздумий.

Дева

Девы к концу первого дня осени покажут максимум творческого потенциала, причем это касается и работы, и личной жизни.

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Автор: УНИАН