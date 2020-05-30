Удача будет преследовать в начале лета три знака Зодиака - астрологи

Постарайтесь начать лето 2020 года правильно, с позитивной ноты, советуют астрологи.

Астрологи расскажут вам о том, какой будет предстоящая неделя, с 1 по 7 июня, каким окажется настроение звезд и как можно будет преодолеть трудности.

При этом они выделили настоящих счастливчиков первой недели лета, пишет SlovoFraza.

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Весы

У Весов в начале лета начнется благоприятный период для любовных приключений. Это идеальное время для поиска второй половики, флирта и мимолетных романов. Всем, кто находится в отношениях, желательно посвятить себя второй половинке. Разумеется, не стоит забывать и про работу. Весам на этой неделе будет проще принимать важные решения.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе улыбнется большая удача в делах и в бизнесе. Это идеальное время для совершения сделок, подписания бумаг, смены работы и поиска вдохновения. Успех ждет представителей творческих профессий, а также всех, чья работа связана с цифрами.

Водолей

У Водолеев ожидается очень благоприятный и продуктивный период. Звезды помогут им воплотить в жизнь свои мечты, достичь важных целей в любви и на работе. Изменить жизнь к лучшему поможет закон притяжения мыслей. Важно думать о хорошем и меньше фокусироваться на неприятностях, тогда жизнь преобразится в лучшую сторону. В делах и в любви стоит проявлять поменьше наглости и хитрости.

Ранее астрологи составили гороскоп на первый месяц лета — июнь. Они рассказали, что ждет "хозяев июня" - Близнецов.

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