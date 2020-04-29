Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае ждут финансовые трудности
Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака придется включить режим экономии, чтобы благополучно дотянуть до конца весны.
Об этом пишет slovofraza.
Овен
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Овнам следует быть готовыми к тому, что в мае-2020 их будут поджидать материальные неприятности. Вы неумело распоряжаетесь своими деньгами, к примеру, рискуете вложить их в сомнительные проекты, дать в долг ненадежным людям или приобрести фальшивую вещь.
Рак
Май-2020 принесет с собой Ракам материальные проблемы и обманы. Вам следует быть осторожнее в финансовых отношениях с людьми. Однако обратная сторона медали – это чрезмерная экономия, из-за которой вам, как скупому, придется платить дважды.
Лев
В целом май-2020 будет неплохим месяцем у Львов. Вы заметите в себе некую напряженность в вопросах добывания денег, но это нормальные трудовые будни. А вот серьезные потери или расходы месяца могут быть связаны с развлечениями или азартными играми.