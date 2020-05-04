Скорпионы могут смело направлять все силы на привлечение финансового благополучия уже с понедельника.

Каждая неделя преподносит свои сюрпризы, и для того, чтобы в начале мая удача не отворачивалась, стоит познакомиться с мнением астрологов.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым на этой неделе очень повезет с деньгами, пишет slovofraza.

Рак

Самым удачным периодом для деловой активности будут дни с 10 по 10 мая. В этот период Раки смогут не только обзавестись полезными связями, но и увеличить доход за счет приобретенных знаний и навыков. Траты на этой неделе лучше всего направить на приобретение товаров для создания уюта в доме, а также приобрести милые подарки для тех, кто дорог сердцу.

Скорпионы могут смело направлять все силы на привлечение финансового благополучия уже с понедельника. Тратить накопления астрологи рекомендуют в выходные, чтобы порадовать себя долгожданной покупкой, а близким подарить небольшие презенты в качестве знака внимания.

Рыбы

Удача на этой неделе будет с Рыбами, и с 4 по 10 мая они смогут воплотить в реальность смелые идеи, касающиеся привлечения капитала. Финансовое благополучие будет зависеть и от расторопности, а значит, Рыбам важно внимательно следить за знаками судьбы, чтобы не упустить возможности открыть дверь в благополучное будущее и сорвать куш.