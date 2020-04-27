Для Овнов май станет временем глобальных перемен. В большинстве своем они будут положительными.

Астрологический прогноз на последний месяц весны обещает некоторым знакам Зодиака поистине волшебное время, лишенное негатива.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в мае ждут позитивные перемены, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые обманут вас при первой возможностиДля Овнов май станет временем глобальных перемен. В большинстве своем они будут положительными. Это значит, что Овнам необходимо стать чуть более внимательными. Изменения возможны в любой из сфер жизни, начиная с финансов и заканчивая любовью. Овнам стоит вернуться к идеям, которые вдохновляли их ранее. Не нужно отказываться от того, в чем пока не было видно никаких результатов. Май будет идеальным временем для воплощения в жизнь тех идей, которые долгое время оставались фантастическими и сложными. Главное верить в себя и не бояться критики, либо не слушать ее.

Близнецы

Удача в делах, бизнесе и работе ждет Близнецов, которые вынуждены постоянно общаться с разными людьми. Это могут быть люди таких профессий, как учитель, продавец, консультант, психолог и так далее. Необходимо показывать людям свою приветливость, доверие и открытость. Астрологи советуют побольше общаться и окружать себя ответственными и надежными людьми. В первой половине месяца возможны колебания настроения, поэтому лучше не срываться на близких людях, а также не делиться негативным опытом с окружающими. Проблема уйдет ближе к 13-14 мая. Нужно лишь переждать этот энергетический диссонанс звезд и планет. Астрологи советуют воздержаться от сильных физических нагрузок в этот период.

Рыбы

Май — время становиться лучше. Полезные советы по работе над собой помогут Рыбам стать лучшей версией себя, причем за весьма короткий промежуток времени. Астрологи говорят, что в качестве отдыха от работы можно заняться личными увлечениями, побольше видеться с любимым человеком. Период будет опасен для тех, кто любит создавать себе проблемы. Это касается поклонников экстремальных видов спорта, дорожных лихачей. Также желательно поумерить свой пыл любителям тратить много денег на бесполезные вещи. На выходных в мае желательно заниматься планированием и самообразованием.