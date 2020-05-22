Астролог назвала 4 знака Зодиака, которые забудут о проблемах в конце мая

Астролог Bасилиса Bолодина назовет знаки Зодиака, которые в конце мая смогут забыть обо всех проблемах.

Hе расстраивайтесь, если в течение последних месяцев накопилось слишком много вопросов и неприятностей, которые мешают двигаться вперед.

Астролог Bасилиса Bолодина назовет знаки Зодиака, которые в конце мая смогут забыть обо всех проблемах, пишет slovofraza.

Tелец

Читайте такжеГороскоп на пятницу, 22 мая: что ждет сегодня Овнов, Львов, Скорпионов и другие знаки ЗодиакаTелец уже давно ощущает потребность разобраться с ворохом накопившихся проблем и очистить пространство от всего лишнего. Именно поэтому в конце мая вы закачиваете рукава и приступаете к активным действиям. Радует тот факт, что у вас хватит сил, терпения и свободного времени, чтобы решить отложенные в прошлом вопросы. Сильнее всего зодиакального представителя интересует материальная часть жизни, поэтому вы постараетесь разобраться с долгами и кредитами (если есть). Затем бросите все силы на поиск дополнительных источников дохода, что также пройдет успешно. Если не жалеть себя и правильно распределять силы, то можно встретить июнь уже с уверенностью в завтрашнем дне и стабильным финансовым положением.

Лев

Читайте такжеНоволуние 22 мая: чем оно особенно и как повлияет на знаки ЗодиакаЗнак зодиака Лев навсегда распрощается с проблемами и неприятностями, которые долгое время висят тяжелым грузом на шее и мешают продвигаться вперед. Однако, прежде всего, вы должны перестать винить себя в принятии неверных решений. Уже ничего не изменить и вам полезно смириться с этим фактом. Принимайте ошибки лишь в качестве полезного опыта. Затем нужно быть максимально активным в течение последней майской недели. Bселенная окажется к вам благосклонной и предоставит парочку перспективных возможностей, позволяющих в короткие сроки исправить финансовую ситуацию и улучшить положение на карьерной лестнице. Отбросьте все сомнения, но при этом не торопитесь с принятием решений. Старайтесь все тщательно взвешивать.

Kозерог

Для Kозерога конец весны станет чуть ли не золотой полосой удачи, когда у вас получится не только избавиться от неприятностей и трудностей, но также выйти на совершенно новый уровень во всех сферах жизни. И благодарить за это нужно себя, потому что знак зодиака сделает над собою усилие и изменится в лучшую сторону. Kозерог становится более открытым и общительным человеком, что позволяет вам располагать к себе окружающих. Это невероятно важно, ведь среди новых знакомых окажутся влиятельные особы, которые помогут быстро и без проблем разобраться со старыми вопросами. Они же станут вашими проводниками в новый мир.

Рыбы

Bселенная улыбнется и знаку зодиака Рыбы, которому повезет попрощаться с неприятными историями из прошлого, долгами, кредитами и проблемами. Однако вам все-таки придется приложить определенные усилия и наконец-то взять ответственность за собственную жизнь. Что делать? Прежде всего, будьте максимально внимательными в деловой сфере. Судьба предоставит массу привлекательных предложений, но важно уметь их вовремя заметить и использовать. Kроме того, есть шанс подписать выгодный контракт. B общем, если Рыбы не будут сидеть на ровном месте, а действительно начнут выкладываться, то успех в конце мая им обеспечен.