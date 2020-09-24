Близнецы в скором времени захотят круто изменить свою жизнь.

В конце сентября четырем знакам Зодиака предстоит столкнуться с совершенно новой реальностью.

Об этом пишет slovofraza.

Близнецы

Близнецы в скором времени захотят круто изменить свою жизнь. Этот знак стремится к постоянному обновлению. Звезды говорят, что у вас получится найти новую перспективную и высокооплачиваемую работу или же подняться на несколько ступеней по карьерной лестнице. Оставляйте позади токсичных приятелей и тех людей, что вечно в вас сомневаются и не верят в успех.

Обычно Рак в штыки воспринимает любые изменения, поэтому конец сентября станет для него не самым удачным периодом. Вам нравится спокойное течение жизни. Гороскоп же призывает набраться смелости, чтобы сделать решительный шаг и оставить прошлое позади. Полезно проанализировать обстановку, вычеркнуть все лишнее и заменить негативные аспекты на позитивные.

Bесы

Bесы, наконец, поверят в себя и перестанут довольствоваться малым. Начните с реализации интересной задумки, сотрудничества с влиятельными особами и профессионального роста, чтобы занять новую должность. Hекоторые Весы радикально изменят имидж и встретят любовь.

Скорпион

Mногим кажется, что Скорпион легко отпускает прошлое и без проблем движется в новизну. Если второе действительно возможно, то с первым утверждением не все так просто. Дело в том, что знак зодиака слишком много усилий приложил, чтобы создать свою жизнь, продвинуть проект или организовать рутину. Поэтому ему тяжело от всего этого отказаться или изменить. Hо в конце сентября Скорпион сам проявит инициативу, потому что задуманное пошло не по плану и не удовлетворяет ваши высокие потребности.

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Автор: УНИАН