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Эпоха Водолея: что это такое и какие последствия она принесет человечеству

08:27, 24 мая 2020
Астрология
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Каждый знак Зодиака обладает определенной энергией, идущей из Космоса / На первом месте - Водолей / kamniinfo.ru

Астролог  Марина Скади рассказала УНИАН об основных тенденциях данного астрологического явления.

"Итак, полный цикл ось вращения Земли делает за 26000 лет, т.е. если поделить на 12 знаков Зодиака, то в каждом знаке ось земли будет по 2165 лет. Ось ее вращения непостоянна, из-за этого происходит смещение в пространстве – это прецессия – переход оси в следующий знак по часовой стрелке – из Овна в Рыбы, из Рыб в Водолей, из Водолея в Козерог. Каждый знак Зодиака обладает определенной энергией, идущей из Космоса, и когда планеты, Солнце и земля попадают в этот сектор Зодиака, они меняют свои характеристики. Т.е. когда ось прецессии переходит из Рыб в Водолея, это означает, что на 2165 лет меняется все", - поясняет астролог.

Читайте такжеАстрологи назвали самых привлекательных женщин по знаку ЗодиакаБолее 2000 лет назад, когда ось прецессии вошла в знак Рыб после знака Овна, появилась одна из крупнейших мировых религий – христианство, основатель которой Иисус из Назарета. Теперь же, спустя 2165 лет, мы входим в новую эпоху – Водолея. И именно переход оси прецессии из знака в знак приносит перемены (длится этот переход порядка 200 лет) и мы живем в эпоху перемен. Именно в наши дни – середина прошлого века и еще лет 100 будет постепенно завершаться астрологическая эпоха Рыб и начинаться эпоха Водолея, но пик изменений приходится как раз на конец 20 века – начало 21 века. Особенно мощное проявление новой эпохи наблюдается именно когда происходит переход оси прецессии из одного знака в другой, рассказывает астролог.

Астрономия отрицает понятие эпох, но каждая из предыдущих космических эпох оставила в истории цивилизации вполне видимый след, уверена астролог. Деление на эпоху очень четко просматривается, есть легенда-предание про всемирный потоп – ось прецессии шла по знаку Рака – водный кардинальный знак, связан с воздействием на землю потоков воды. Эпоху Рака сменила эпоха Близнецов – самого общительного знака Зодиака. В эпоху Близнецов происходит развитие языков, письменности, именно тогда люди осознали необходимость записывать и сохранять знания. После этого ось прецессии переходит в земной знак Тельца – Телец связан с землеробством, плодородием, созданием, формой, накоплением материальных ценностей.

Особенности эпохи Водолея

В наши дни, когда ось прецессии входит в знак Водолея, мы уже наблюдаем ее характерные качества / bipbap.ru

В наши дни, когда ось прецессии входит в знак Водолея, мы уже наблюдаем ее характерные качества – стремительно развивается наука и исскуство, меняется само общество и его устои. Эпоха Рыб заканчивается, скорее всего придет новая обновленная религия – объединение людей, то о чем говорит Лайтман. Т.е. по сути, сейчас ось выходит из Рыб и войдет в знак Водолея лет через 100. Но мы уже ощущаем эти перемены и, как известно, в период перемен больше всего страдает тот, кто не хочет меняться. Мы уже чувствуем вибрации Водолея, наступает другая эпоха – Солнце оказывается на фоне другого знака Зодиака и на земле люди ощущают другие энергии. И людям нужно учиться с ними работать, перестраиваться, изменяться и обновляться. Это выход из зоны комфорта. Земля, Солнце, планеты, не просто меняют положение в пространстве, но и входят в совершенно иные энергетические потоки космоса. Эти потоки напрямую влияют на все земные процессы и являются первопричиной всех глобальных изменений.

Самая страшная катастрофа, которую пережила планета – это период позднего палеолита закончилась экологическим кризисом, охватившим огромные территории. Этот кризис был вызван уничтожением охотниками этой эпохи крупнейших животных и хищническое истребление животных, в свою очередь, поставили первобытного человека на грань самоуничтожения. Население сократилось на 80%, но выходом из этого кризиса стало возникновение земледелия и скотоводства – очевидно, ось прецессии шла по Тельцу.

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которые в июне встретят любовьОптимисты считают, что именно Водолей приведет человечество к золотой эре технического и социального прогресса. Масштабные стихийные бедствия не только вскрывают человеческие пороки, но и активизируют скрытые ресурсы, которые делают мир лучше. Это открытие личных качеств, благодаря чему появляются новые профессии, новые виды деятельности, творчества – т.е. происходит революция сознания. В эпоху Водолея человечество находится на пороге новой научно-технической революции и касается она возможностей самого человека – его индивидуальности. Ученые практически изучили человеческий геном, ведутся активные программы исследования в области клонирования, выращивания органов в лабораториях. Усиливается это тем, что вживляются чипы, имеющие память и логику. Ученые надеятся, что современные достижения не только облегчат повседневную жизнь человека, но и в случае чего, помогут человечеству выжить. Роботизация, криозаморозка, пересадка органов, генная инженерия – стремление довести жизнь до совершенства. И это касается не только физиологии, это касается и психики, и социальных вещей. Человек в новую эпоху войдет очень измененный, снимаются табу на все то, что раньше считалось запрещенным.

Эпоха Водолея предлагает людям новые перспективы, но это эпоха индивидуальности и независимости – каждый должен сделать свой выбор – принимать энергии Водолея и учиться с ними работать, либо привязываться к старому и привычному, то, что знакомо и понятно, но потеряло свою актуальность. Ориентация на духовные ценности, коллективные процессы, дружбу. Михаель Лайтман очень хорошо об этом рассказывает – объединение, это то, что поможет выжить и стать сильным. Думай о товарище, о ближнем – если все этому будут следовать, то люди станут сильными, а только сильная индивидуальность способна помочь другой. Новые ценности в эпоху – Водолея, когда дружба и обеъдинение выходит на первый план. Кто не следует этим понятиям, тот слабеет и тогда, уменьшение населения неизбежно. Оно будет, в любом случае – через 2000 лет ось прецессии войдет в Козерог, которым управляет Сатурн, а энергии Сатурна и Козерога мы хорошо прочувствовали сейчас – по Козерогу идет Плутон, Юпитер, Сатурн. Козерог сдерживает, ограничивает, изолирует.

Верный путь в эпоху Водолея – быть в позитиве и принимать новое и прогрессивное, не бояться экспериментировать. Знак Водолея характеризует понятие перемен и обновлений. Больше всего страдает тот, кто не хочет меняться.

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Теги: #астролог#Гороскоп