Эпоха Водолея: что это такое и какие последствия она принесет человечеству

Полный цикл ось вращения Земли делает за 26000 лет, т.е. если поделить на 12 знаков Зодиака, то в каждом знаке ось земли будет по 2165 лет.

Эпоха Водолея - для кого-то лишь популярный термин в массовом сознании, а для кого-то квантовый переход.

Астролог Марина Скади рассказала УНИАН об основных тенденциях данного астрологического явления.

"Итак, полный цикл ось вращения Земли делает за 26000 лет, т.е. если поделить на 12 знаков Зодиака, то в каждом знаке ось земли будет по 2165 лет. Ось ее вращения непостоянна, из-за этого происходит смещение в пространстве – это прецессия – переход оси в следующий знак по часовой стрелке – из Овна в Рыбы, из Рыб в Водолей, из Водолея в Козерог. Каждый знак Зодиака обладает определенной энергией, идущей из Космоса, и когда планеты, Солнце и земля попадают в этот сектор Зодиака, они меняют свои характеристики. Т.е. когда ось прецессии переходит из Рыб в Водолея, это означает, что на 2165 лет меняется все", - поясняет астролог.

Читайте такжеАстрологи назвали самых привлекательных женщин по знаку ЗодиакаБолее 2000 лет назад, когда ось прецессии вошла в знак Рыб после знака Овна, появилась одна из крупнейших мировых религий – христианство, основатель которой Иисус из Назарета. Теперь же, спустя 2165 лет, мы входим в новую эпоху – Водолея. И именно переход оси прецессии из знака в знак приносит перемены (длится этот переход порядка 200 лет) и мы живем в эпоху перемен. Именно в наши дни – середина прошлого века и еще лет 100 будет постепенно завершаться астрологическая эпоха Рыб и начинаться эпоха Водолея, но пик изменений приходится как раз на конец 20 века – начало 21 века. Особенно мощное проявление новой эпохи наблюдается именно когда происходит переход оси прецессии из одного знака в другой, рассказывает астролог.

Астрономия отрицает понятие эпох, но каждая из предыдущих космических эпох оставила в истории цивилизации вполне видимый след, уверена астролог. Деление на эпоху очень четко просматривается, есть легенда-предание про всемирный потоп – ось прецессии шла по знаку Рака – водный кардинальный знак, связан с воздействием на землю потоков воды. Эпоху Рака сменила эпоха Близнецов – самого общительного знака Зодиака. В эпоху Близнецов происходит развитие языков, письменности, именно тогда люди осознали необходимость записывать и сохранять знания. После этого ось прецессии переходит в земной знак Тельца – Телец связан с землеробством, плодородием, созданием, формой, накоплением материальных ценностей.

Особенности эпохи Водолея

В наши дни, когда ось прецессии входит в знак Водолея, мы уже наблюдаем ее характерные качества – стремительно развивается наука и исскуство, меняется само общество и его устои. Эпоха Рыб заканчивается, скорее всего придет новая обновленная религия – объединение людей, то о чем говорит Лайтман. Т.е. по сути, сейчас ось выходит из Рыб и войдет в знак Водолея лет через 100. Но мы уже ощущаем эти перемены и, как известно, в период перемен больше всего страдает тот, кто не хочет меняться. Мы уже чувствуем вибрации Водолея, наступает другая эпоха – Солнце оказывается на фоне другого знака Зодиака и на земле люди ощущают другие энергии. И людям нужно учиться с ними работать, перестраиваться, изменяться и обновляться. Это выход из зоны комфорта. Земля, Солнце, планеты, не просто меняют положение в пространстве, но и входят в совершенно иные энергетические потоки космоса. Эти потоки напрямую влияют на все земные процессы и являются первопричиной всех глобальных изменений.

Самая страшная катастрофа, которую пережила планета – это период позднего палеолита закончилась экологическим кризисом, охватившим огромные территории. Этот кризис был вызван уничтожением охотниками этой эпохи крупнейших животных и хищническое истребление животных, в свою очередь, поставили первобытного человека на грань самоуничтожения. Население сократилось на 80%, но выходом из этого кризиса стало возникновение земледелия и скотоводства – очевидно, ось прецессии шла по Тельцу.

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которые в июне встретят любовьОптимисты считают, что именно Водолей приведет человечество к золотой эре технического и социального прогресса. Масштабные стихийные бедствия не только вскрывают человеческие пороки, но и активизируют скрытые ресурсы, которые делают мир лучше. Это открытие личных качеств, благодаря чему появляются новые профессии, новые виды деятельности, творчества – т.е. происходит революция сознания. В эпоху Водолея человечество находится на пороге новой научно-технической революции и касается она возможностей самого человека – его индивидуальности. Ученые практически изучили человеческий геном, ведутся активные программы исследования в области клонирования, выращивания органов в лабораториях. Усиливается это тем, что вживляются чипы, имеющие память и логику. Ученые надеятся, что современные достижения не только облегчат повседневную жизнь человека, но и в случае чего, помогут человечеству выжить. Роботизация, криозаморозка, пересадка органов, генная инженерия – стремление довести жизнь до совершенства. И это касается не только физиологии, это касается и психики, и социальных вещей. Человек в новую эпоху войдет очень измененный, снимаются табу на все то, что раньше считалось запрещенным.

Эпоха Водолея предлагает людям новые перспективы, но это эпоха индивидуальности и независимости – каждый должен сделать свой выбор – принимать энергии Водолея и учиться с ними работать, либо привязываться к старому и привычному, то, что знакомо и понятно, но потеряло свою актуальность. Ориентация на духовные ценности, коллективные процессы, дружбу. Михаель Лайтман очень хорошо об этом рассказывает – объединение, это то, что поможет выжить и стать сильным. Думай о товарище, о ближнем – если все этому будут следовать, то люди станут сильными, а только сильная индивидуальность способна помочь другой. Новые ценности в эпоху – Водолея, когда дружба и обеъдинение выходит на первый план. Кто не следует этим понятиям, тот слабеет и тогда, уменьшение населения неизбежно. Оно будет, в любом случае – через 2000 лет ось прецессии войдет в Козерог, которым управляет Сатурн, а энергии Сатурна и Козерога мы хорошо прочувствовали сейчас – по Козерогу идет Плутон, Юпитер, Сатурн. Козерог сдерживает, ограничивает, изолирует.

Верный путь в эпоху Водолея – быть в позитиве и принимать новое и прогрессивное, не бояться экспериментировать. Знак Водолея характеризует понятие перемен и обновлений. Больше всего страдает тот, кто не хочет меняться.

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